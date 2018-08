Un once titular de pipiolos

Los números y las estadísticas no engañan, son como el algodón. Según éstos, la Unión Deportiva Almería fue junto al Reus el equipo de la categoría que presentó el once titular más joven de la categoría con una media de 25.59 años. Ello no justifica el mal partido en líneas generales que los rojiblancos jugaron en el Ramón de Carranza ante el Cádiz, con derrota por 1-0, pero sí que toma fuerza el mensaje de paciencia y tranquilidad que tanto Fran Fernández como la secretaría técnica han pedido a lo largo de esta semana.

Atrás quedaron las temporadas en las que los proyectos se formaban con gente demasiado veterana, que ni ilusionaban a la gente ni tenían ilusión por jugar. Las tres últimas son un buen ejemplo de ello. Basta con comparar la media de edad de la primera jornada de la campaña anterior, 27.77, con la de hace unos días. La diferencia es de más de dos años, la cuarta mayor tras Mallorca, Albacete y Cádiz.

La secretaría técnica ya avisó en pretemporada que el ciclo que comenzaba era diametralmente opuesto al que se había vivido y una de las medidas más drásticas tomada fue la de rejuvenecer a la primera plantilla. Además de que varios jugadores proceden del filial, algo que agiliza el presupuesto, también se busca evitar la plaga de lesiones de la temporada pasada, que en muchas jornadas provocaba que los diferentes técnicos se las vieran y se las desearan para completar las convocatorias.

Esta apuesta conlleva su riesgo y necesita su tiempo para que fragüe y cuaje. La gran mayoría de jugadores de la primera plantilla son nuevos, muchos de los cuales todavía no habían competido en Segunda División. Por eso, adaptarse a la misma conlleva su tiempo y es necesario un mínimo de paciencia para que el grupo se conjunte y sea capaz de hacerse al ritmo y a la exigencia competitiva de una liga de veintidós equipos, a cada cual más intenso.

Está claro que a ilusión y compromiso es difícil ganarle a un joven y en eso ha mejorado muchísimo el primer equipo de la Unión Deportiva Almería. Eso sí, también es necesaria una dosis de experiencia, sabiduría y calidad que el club no ha fichado y que provocará que la adaptación pueda alargarse y que se produzcan malos resultados que desesperen a una afición harta de decepciones. Aunque todavía quedan algunos días para que se cierre el mercado, los nombres que la secretaría técnica tiene en cartera son de gente igual de joven, que vienen de otras canteras españolas.

En el apartado personal, los más jóvenes que están ahora mismo en la primera plantilla (con ficha profesional, no gente del filial a la que se convoca de forma esporádica) son Gaspar Panadero y Chema Núñez. El albaceteño, en proceso de recuperación tras ser operado del ligamento cruzado anterior de su rodilla, debutó con 16 años en Primera con Francisco y en las dos últimas temporadas se hizo con la banda izquierda del Mediterráneo por delante del Fidel, hasta que le llegó la inoportuna lesión.

La misma edad atesora Chema, un habilidoso mediapunta que hacía jugar al filial a su antojo y fue pieza fundamental en el ascenso. El sevillano tiene muchísima calidad en su zurda y si consigue adaptarse bien a la categoría y hacerse con un puesto en el once, va a aportar muchísimo más que Pozo, con el que comparan, puesto que es mucho más regular y su juego es más asociativo.

Entre los mayores, René, Nano, Trujillo y un Pablo Caballero con el que no se cuenta, superan la treintena. De los cuatro, en el once sólo parecen fijos el gaditano y el malagueño, que tendrá una dura competencia ahora en el lateral izquierdo con la llegada de Andoni López. René, Nano y Trujillo tiraron del carro la campaña pasada en los momentos más delicados y ahora tienen la misión de hacer mayores a sus compañeros.