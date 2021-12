“Estoy muy orgulloso del trabajo hecho en Águilas”

Molo había pasado página. Había superado el dolor de su primer cese y estaba reciclándose como entrenador. También aprovechaba sus primeras semanas libres en dieciséis años para disfrutar de su familia. En ésas, que el exfutbolista de la UDA y CD El Ejido y exentrenador del Águilas, se encuentra con unas declaraciones de Alfonso García que rebate, de forma educada, en Diario de Almería.

–Supongo que se siente raro.

–Sí, porque lo nuestro es un estilo de vida. Cuando estás metido en la temporada, ya seas futbolista o entrenador, te organizas las semanas con el fin del partido de los domingos. Esa adrenalina que produce la competición, esa presión que tienes que manejar, de pronto se me ha ido. La echo a faltar, me noto raro de estar tan destensado, tan liberado. Bueno, ya lo tengo asimilado y ahora matamos el gusanillo del fútbol viendo muchos partidos, viajando, hablando con gente...

"Alfonso miente intentando justificar que puso a un entrenador que lleva un punto en cinco jornadas”

–Molo colgó las botas y se metió directamente en el banquillo.

–En El Ejido termino nuevamente con una lesión de rodilla muy grave, la gente no lo sabía porque termino jugándome la salud al infiltrarme. Al terminar la temporada hablo con mi representante y le digo que no puedo seguir después de seis o siete lesiones graves de rodilla y muy machacado físicamente. Justo cuando estoy viendo fechas para operarme nuevamente del cruzado, me sale la oportunidad de ir al Lleida. Pasé de colgar las botas a preparar una pretemporada en Segunda B con todo lo que ello implica. Desde entonces, dos años y pico muy, muy intensos.

–A todos nos ha extrañado que saliera del banquillo del Águilas.

–Fue una decisión que a todos nos pilló por sorpresa, a todos. Cuando me hice cargo del equipo, me hablaron de quedar en la zona cómoda de la tabla, de mitad hacia arriba. Durante siete jornadas estuvimos en zona de play off, cuatro semanas segundos e incluso nos pusimos líderes. Sin embargo, a las primeras de cambio que salimos momentáneamente del play off, me comunican el cese. Nadie se lo esperaba, ni jugadores ni nosotros. Pero bueno, esto es el fútbol, aceptamos y marchamos. Eso sí, estoy orgulloso de lo que hicimos hasta ese momento, hicimos un gran trabajo.

–A todos nos han sorprendido las palabras de Alfonso García que dan a entender que con su cuerpo técnico la plantilla apenas trabajaba.

–Él intenta justificar que ha echado a un entrenador que estaba a un punto del play off y ha puesto a otro que lleva un empate en cinco jornadas. Justificar eso es complicado, creo que es más sencillo aceptar una equivocación. Pero bueno, todo el mundo sabe cómo es Alfonso García. Puedo entender su enfado con su decisión, pero no que se llegue a faltar a la verdad diciendo que tras mi salida ha habido futbolistas que se han lesionado por una mayor carga física, cuando eso es mentira. Mantengo relación con gente de allí y me cuentan la situación. He sacado un comunicado para desmentir eso.

–Le hubiera gustado estar en el partido copero ante el Almería.

–Sí, pero no de manera especial. Lo que hubiera gustado es seguir en Águilas. El vínculo con el Almería es muy pasado, estuve muy joven un año y medio. Puedo tener mucho más vínculo con equipos como el Lleida donde he estado seis años, Osasuna donde estuve tres, Real Murcia donde me trataron de forma excepcional...

"Quiero seguir vinculando a esta profesión porque creo que podemos hacer cosas bonitas”

–¿Qué me dice del futuro?

–El mundo del entrenador es complicado, elegir se puede elegir poco. No me cierro puertas, quiero entrenar en España o fuera. Si sigo en España, tengo que esperar a que acabe el año para poder entrenar. Lo que sí quiero es seguir vinculado a esta profesión porque creo que podemos hacer cosas bonitas.

–¿Molo entrenando en Almería?

–Al final con la estructura que está montando la UDA, es un sitio muy apetecible para cualquier persona. Eso sumado al arraigo que tengo por mi tierra, más todavía. Pero insisto en que lo que quiero es trabajar y hacerlo con cierta tranquilidad. Estar en casa o cerca siempre ayuda.