Uno parece irse, el otro parece quedarse

El cierre del mercado de fichajes no va a ser nada fácil para el Almería. Restan cuatro días para que los faxes de la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional dejen de admitir fichas y los rojiblancos todavía tienen algunas operaciones pendientes. Salidas y llegadas, puesto que el Valladolid puede hacerle un roto en defensa a Fran Fernández si consigue llevarse al capitán rojiblanco Joaquín.

Ésta parece la operación que más rápida marcha. Según informaron ayer los compañeros de Radio Marca Valladolid, el conjunto pucelano habría llegado ya a un acuerdo con el de Huércal de Almería y ahora estaría negociando con el club su liberación. El jugador ha dicho que se marcharía siempre que llegara algo interesante para el club y para él mismo. Ahí está el quid de la cuestión, puesto que Alfonso García no suele malvender y por el central va a pedir la cláusula de rescisión. El Valladolid intenta bajar la misma, pero el presidente se mantiene firme, pues Joaquín es uno de los estandartes del equipo y del club.

Si se confirma su salida, el daño sería importante en la retaguardia, puesto que apenas quedaría tiempo para buscar un sustituto de garantías. En cualquier caso, en plantilla seguirían quedando tres centrales y siempre se puede reconvertir a alguno de los laterales. El propio Andoni aseguró en su presentación que ha actuado en el centro de la defensa, aunque dado su buen partido ante el Tenerife, lo mejor es dejarlo pegado a la banda. Lo que sí provocaría, siempre que el Valladolid venga con los billetes de la cláusula de rescisión, es la salida de unos de los pesos pesados del equipo.

Joaquín es el capitán, es uno de los veteranos de la plantilla pese a su juventud y con tantas caras nuevas como las que hay, precisamente su papel en el vestuario es fundamental. Andrés Fernández y Ángel Catalina, exsecretarios técnicos rojiblancos, son ojeadores del Valladolid y han remitidos grandes informes del jugador huercaleño, que ha hecho que el conjunto de Sergio Gonzáles se vuelque en su fichaje.

En el polo opuesto, el que parece que no va a salir es Pablo Caballero por dos motivos. Primero porque no quiere irse, tiene contrato en vigor y no tiene ofertas interesantes para marcharse. Segundo porque el club tampoco ha encontrado el delantero que pedía Fran Fernández, por lo que tampoco está metiendo presión al delantero argentino para que trate de solucionar su situación. Además, el hecho de ser convocado el domingo por delante de Sekou e incluso jugar, dice mucho.

Fran Fernández dijo en pretemporada que el futbolista era transferible. Apenas un mes después, todavía dejando claro que necesita un delantero diferente a los que tiene, reconoce que ha mejorado su forma de trabajo diario y que es uno más en la plantilla. Por lo tanto, todo hace indicar que el míster ha asumido que no le va a llegar nada nuevo y que tendrá que contar con Caballero, pese a que los minutos que jugó ante el Tenerife no fueron nada buenos. La situación es bastante parecida a la que se vivió con Javi Álamo la pasada temporada. El canario no quería salir pese a no contar con ninguno de los tres entrenadores y al final se ganó algunos minutos por la falta de jugadores específicos en su puesto, al no haber podido afrontar el club ningún otr fichaje por su alta ficha.

Así está la situación para un Almería que tuvo muchas salidas en verano, también muchas llegadas y que se ve en los últimos días con varias operaciones sobre la mesa. Lo importante es que sepa gestionarlas y que la plantilla no se quede demasiado coja. Como otros años.