El O'Parrulo frena al Inagroup El Ejido (1-4)

El Inagroup El Ejido no pudo sumar su tercera victoria de los siete últimos días y cayó derrotado en su cancha ante los gallegos de O'Parrulo Ferrol. Los de José Escrich seguirán por tanto fuera de la zona de play off y no dan continuidad al triunfo obtenido en la anterior fecha en Gran Canaria, Entre semana, habían logrado el pase a la tercera ronda de Copa del Rey tras ganar por penaltis en Mengíbar.

Como ya sucediera en el partido copero, el Inagroup jugó prácticamente desde el inicio ante un equipo que apostó por el juego de 5 en posesión, optando por el portero-jugador con la intención de hacer daño en ataque a los celestes, que no pudieron en ninguna ocasión durante el primer tiempo aprovechar algún robo o pérdida para marcar. En el segundo, los gallegos volvieron a usar la táctica en varios tramos.

El primer periodo fue muy igualado y se decantó del lado gallego gracias a un gol de cabeza a la salida de un córner, bien aprovechado por Wilson Francia (14'). Con anterioridad se registraron un par de intentos celestes por mediación de Chus. El goleador Juan Emilio tuvo poco chance para marcar.

El asunto no se arregló tras el paso por los vestuarios. y de hecho empeoró, con el segundo de los ferrolanos. El protagonista fue el mismo, Wilson Francia, y también a balón parado, aunque esta vez en el saque de una falta al poco de la reanudación (22'). batió a Manolo, que se situó entre palos tras el descanso.

Tocados, pero no muertos, y aunque tardaron en meterse en el partido, los celestes lo lograron tras entrar en el último cuarto del choque. Avisaron con un tiro al palo (31') y, ya sí, marcaron en el 32' por mediación de Chus.

Sin embargo, no parecía ser el día para El Ejido, ya que prácticamente acto seguido Adri hacía el 1-3 para los gallegos y, con los locales jugando de 5, también el 1-4 desde su propio campo. Este marcador ya no se movería.