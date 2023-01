Partido clave para el Inagroup El Ejido en Zaragoza

Vuelve la competición liguera para Inagroup El Ejido Futsal y lo hace con un partido que el técnico celeste, José Escrich, marca en rojo en el calendario. Los ejidenses cierran la primera vuelta de la Liga en tierras mañas ante Full Energía Zaragoza y lo hacen además sabiendo que podrían dormir en zona de play off, ya que en estos momentos marchan sextos en la clasificación, pero empatados a puntos con el quinto clasificado que es Sala 10 Zaragoza, mismos puntos que tiene también Unión África Ceutí y tres más que el rival del sábado. El partido será a las 18:45 de este sábado en el Pabellón La Granja.

"Hemos tenido tiempo para que los jugadores descansen, para ponernos a trabajar con tiempo en el partido del sábado que está marcado en el calendario como un partido determinante dada la situación en la que estamos», incidía el técnico en la previa, al tiempo que señaló que "el equipo está trabajando bien y a pesar de todos los cambios que hemos sufrido, nos hemos podido recomponer y creo que llegaremos al partido en buenas condiciones".

Los celestes estrenarán su nueva configuración de plantilla tras las salidas de Juan Emilio y Koseky y las llegadas de Rahali y Juanan

Y es que José Escrich es consciente de la importancia que a partir de ahora va a tener cada punto en la competición. "La Liga está muy apretada, para esa quinta plaza de play off estamos empatados a puntos tres equipos y cada punto ahora es más determinante que antes".

El choque significará además el primero con la nueva configuración de la plantilla, tras las salidas de Juan Emilio (rescisión con abono de cláusula po parte del Manzanares) y Koseky (cedido al avanza Jaén), y las llegadas de Rahali (San Pedro del Pinatar) y Juanan (Manzanares)

Además, para los celestes será aún más exigente este inicio de año, ya que como recordó el técnico "el equipo afronta dos salidas seguidas fuera de casa, difíciles, y planteamos tener que sumar sí o sí seis puntos porque con lo apretada que está la Liga nos quedaremos un poco descolgados y nuestro objetivo es seguir peleando y estar ya no en la quinta, sino en la cuarta o la tercera". No obstante, Escrich se muestra optimista. "Estoy convencido de que el equipo va a sacar más puntos en la segunda vuelta que en la primera, porque hemos terminado en muy buena dinámica. El parón fue para nosotros una pena porque creo que el equipo llegaba en buen momento y ahora tenemos que volver a engancharnos, volver a ser competitivos, seguir sacando los puntos en casa y todos los que podamos fuera, para pelear por el play off cueste lo que cueste".