Un partido de más de tres puntos para el Poli El Ejido

El reto de salir adelante por muy mal dadas que vinieran en el principio de la liga, aquel objetivo al que muy inteligentemente aludió David Cabello en mitad del charco de lodo en el que se metió el equipo con aquella postrera derrota en Huelva (la tercera seguida por entonces), ese reto medioplacista de abandonar el rojo del fondo de la tabla para optar a acercarse al abrigo de la zona alta a base de trabajo y paciencia, cumple este domingo su tercera parada y, por el momento, el asunto está saliendo a pedir de boca para un Poli El Ejido que llegará muy reforzado en su moral y confianza.

Las dos victorias seguidas frente al Sevilla Atlético y el Xerez suponen un buen caldo de cultivo para pensar que el equipo celeste va a salir a ‘comerse’ al Vélez en el Santo Domingo y de esa manera poder seguir escalando en la tabla, aunque ni mucho menos será fácil frente a un equipo que justamente ha sido el primero en ganarle al todavía líder Antequera. Así que los malagueños también llegarán animosos, después de haber roto gracias a aquel partido una pésima racha que en su caso fue de cuatro derrotas consecutivas.

cabello: "Es un partido fundamental y clave para dar ese golpe encima de la mesa y presentar nuestras credenciales a lo que nos habíamos marcado en el club"

El míster no oculta la importancia que, a todos los niveles, tiene este partido. Cabello lo considera “fundamental y clave para dar ese golpe encima de la mesa y presentar nuestras credenciales a lo que nos habíamos marcado en el club”. Un partido de “más de tres puntos”, tal como reconoce el míster.

El equipo inicial que saltará a partir de las 17:00 horas al césped del Santo Domingo no debe diferir mucho del presentado en las dos últimas jornadas, y que le ha dado buen resultado al equipo. De hecho, Cabello repitió en Chapín, por lo que no se descarta que por tercera semana consecutiva salten los mismos 11 futbolistas. Esto implicaría que Mauro Dos Santos volvería a quedarse en el banquillo de inicio, dado el buen rendimiento de Cristian Moreno y Héctor Martínez en el eje de la zaga. No debe olvidarse que las dos victorias seguidas han venido además consendas porterías propias a 0.

En cualquier caso, el entrenador tendrá más opciones que nunca para configurar su alineación, ya que por primera vez en la temporada tendrá disponibles a todos los futbolistas de su plantilla, una vez que se han reincorporado Neto o Javi Delgado, que fueron bajas en el partido anterior.

El apoyo de la grada será importante, según el entrenador, quien no obvia que “es el momento clave de la temporada para ver en qué posiciones nos podemos ubicar”, por lo que desea ver a mucho celeste en Santo Domingo pues, expresa, “ellos tienen que saber que su respaldo para nosotros va a ser importantísimo y que tenemos que afrontar este partido como un partido importante y clave para el devenir de la competición”.