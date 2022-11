Partido trascendental para el Inagroup El Ejido ante el Betis B

El Inagroup El Ejido Futsal afronta un importante partido este sábado en el Pabellón de Deportes de El Ejido ante el Real Betis B, ya que una victoria de los celestes podría acercarlos de manera decidida hacia los puestos de play off, del que ahora se encuentran a cuatro puntos de distancia.

Inagroup El Ejido Futsal vuelve así a la competición liguera después del partido de Copa del Rey del pasado martes, sin apenas tiempo para el descanso, en una semana exigente pero que el técnico José Escrich valora de manera positiva.

"Fue un partido bonito de jugar, donde la gente respondió y vibró, tuvimos una actuación más que digna, nos ha tocado recuperar a la gente tras el partido y preparar lo que nos viene ahora», indica el entrenador, José Escrich. Y es que el Betis B es un equipo que ha tenido semana limpia frente al sobresfuerzo de los ejidenses. "Vamos con el hándicap de haber jugado un partido de esa intensidad esta semana, pero al final no hay excusas, tenemos que llegar bien. Afortunadamente no tuvimos ningún percance físico contra Inter y vamos a intentar llegar en la mejor versión".

Un encuentro al que los celestes llegan reforzados. "En el partido de Martorell tuvimos la fortuna de hacer más goles de lo normal, tuvimos más acierto en la finalización y todo eso tiene que venir en positivo y afrontar el partido con garantías. Esto nos ha demostrado que si nosotros estamos en nuestro mejor nivel y somos capaces de competir bien, podemos competir con cualquiera".

Los celestes ya se han enfrentado antes al Betis B este año, fue en pretemporada, en un amistoso que, sin embargo, será bien diferente al partido de este sábado. "Faltaron muchos jugadores de los que ahora están siendo importantes porque estaban con el primer equipo, les costó arrancar en Liga y ahora están en mejor dinámica. Es un equipo joven, descarado, técnicamente bueno, con las cosas claras, están planteando partidos complicados y que nadie se espere un partido cómodo, porque es un equipo que compite bien y nosotros vamos a intentar hacer valer al fin ese factor cancha que tanto ansiamos", apunta el míster.

Sobre el partido, José Escrich tiene claro el guión del encuentro. "Somos un equipo atrevido, que quiere apretar, queremos dominar el juego y eso no va a cambiar. La experiencia es importante, pero al final lo que cuenta es la mentalidad con la que salimos. Si salimos con la mentalidad del otro día en casa contra el Inter, el equipo estará enchufado y tendremos muchas posibilidades de llevarnos el partido y si salimos con otra mentalidad nos vamos a equivocar porque el Betis B es un equipo con talento, con calidad, que llega, que hace las cosas bien. Todo parte de la mentalidad que asumamos este partido".

Objetivo del play off

Sobre el objetivo del Play Off, del que le separan ahora cuatro puntos a los ejidenses, el técnico afirmó que quieren llegar lo antes posible a esa zona. «Tenemos ahora un calendario complicado con equipos de los que están llamados a estar en esa zona importante de play off y cada punto va a contar mucho. La semana que viene vamos a Ceuta y es importante que vayamos con tres puntos más, para afrontar un partido que va a ser una verdadera final».

Y es que como deja claro José Escrich, «la Liga ha demostrado que no hay partido fácil y que cualquier rival te puede complicar la cosa y te puede sacar puntos, y que el día que no estás concentrado no vas a ganar».