120 partidos y cinco meses labrando el liderato de la SVM

Con absoluta admiración a todos los clubes participantes, protagonistas de un gran espectáculo, el club ahorrador echa la vista atrás para hacer una valoración lo más justa posible de la importancia de la fase regular. En esa es precisamente en la que se asienta el crecimiento del voleibol, que no puede quedar exclusivamente ‘dejado’ a los partidos del playoff por varias razones de peso. Unicaja Costa de Almería deja claro que es fin de semana tras fin de semana cuando se debe ‘hacer camino’ en la búsqueda de un mayor reconocimiento de este deporte, porque es la única manera de llamar al público y de fidelizarlo para convertirlo en ‘afición’. No ha sido nada fácil para los ahorradores compaginar la competición europea con el mantenimiento de un respeto máximo a la Superliga, sobre todo por los duros varapalos que ha sufrido a manos de las lesiones, pero los largos viajes y la acumulación de partidos no han logrado bajar la ilusión de medirse a los adversarios ‘domésticos’ cada sábado.

De la SVM se han disputado, hasta el momento de su parada obligada, un total de 120 partidos, seis en cada una de las veinte jornadas, quedándose en el aire, en la fase regular, tan solo 12, correspondientes a los dos últimos fines de semana antes de los playoffs. Estos, sin duda, serían, de haberse podido disputar, los más reñidos de los últimos años, sin bola de cristal en manos de nadie para predecir su resultado en la conquista del campeonato. Pero esa parte no se puede desarrollar por motivos de causa mayor, como todo el mundo sabe y como todos los clubes lamentan. En el caso de Unicaja Costa de Almería, se afrontaba esa recta final de la temporada con una enorme ilusión, justificada en una subida de nivel notoria al poder reunir a casi toda su plantilla, por fin, y pasado el sobreesfuerzo europeo, que, en todo caso, se ha afrontado con el orgullo y la responsabilidad de representar al vóley español. Todo lo bueno hecho por los clubes, demostración tras demostración de todos ellos en las jornadas ligueras, merecía darlo todo en Europa, como así ha hecho Unicaja.

Mientras tanto, no ha habido tregua en la Superliga para los de Manolo Berenguel, como tiene que ser, siendo realmente costoso el esfuerzo por llegar y por mantener el liderato de la competición, ganado en pista por méritos propios. Además, para el incremento de confianza verde, el calendario hizo el guiño de situar duelos directos en los dos últimos encuentros que se pudieron jugar, en los que se logró doblegar al segundo y al tercero, Teruel y Palma, de manera consecutiva, quedándose ahí la Superliga. Antes, se logró ser el ‘campeón de invierno’ tras superar a UVC Holding Graz en los dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup y solventar con firmeza apenas horas después de regresar de Austria la visita del ‘revelación’ Arenal Emevé Lugo. Desde aquel final de año 2019 no se ha soltado la primera plaza en ninguna ocasión, si bien es importante recordar que también fue líder en no pocas jornadas antes. En concreto, arrancó la liga en lo más alto, y ocupó el liderato también en las jornadas 4, 5, 6 y 7. Se cedió en la 8 y en la 10, recuperándolo en la 9 y en la 11.

Así, en total, Unicaja Costa de Almería ha ocupado la posición más privilegiada de la tabla, en la que ha concluido este campeonato ‘especial’, en 16 de 20 jornadas, mientras que Urbia Vóley Palma lo ha hecho en dos ocasiones, una Textil gracias a su fantástico comienzo liguero, y otra Teruel, aprovechando un tie-break de Unicaja en Castellón tras jugar tres días antes la Challenge. Pero lo más llamativo, una vez dirimidos los duelos directos ante turolenses y palmesanos, sus perseguidores, es que el conjunto ahorrador saca cinco puntos de ventaja al segundo, doce puntos al tercero y 16 puntos al cuarto, 34 al octavo, que marcaría el límite de los clasificados para el playoff. Y es que solo se ha perdido un partido, un 3-1 en Teruel en la octava jornada, lo que supone una doble racha de siete sin perder y otra final de 12 victorias consecutivas hasta el 13 de marzo. A tener en cuenta, el segundo ha acumulado cuatro derrotas y el tercero y el cuarto han perdido ambos en siete ocasiones.

Esto conduce a otro aspecto también clave, dado el alto nivel de la competición de este año, como es que Unicaja Costa de Almería le ha ganado a todos los equipos, a la mayor parte por partida doble, excepto Teruel, una vez, y los dos rivales de los dos partidos que quedaban pendientes, Castellón y Lugo, a los que doblegó en la primera vuelta. En cuanto a coeficientes, los 54 puntos en 19 victorias y una sola derrota van junto a un 3,87 en sets y un 1,210 en puntos, siendo el mejor en ambos. Se han ganado 58 sets, más que ninguno, y se han perdido 15, menos que nadie, y se ha llegado a tres tie-breaks, ganando todos, pero restando otros tantos puntos. Rememorando, fueron un 3-2 en casa en la segunda jornada contra Vecindario, un 2-3 contra Castellón antes referido, choque ‘intereuropeo’ en la décima, y un 2-3 en Soria, tras un punto controvertido que podría haber supuesto un 1-3.

Los argumentos hablan por si solos, mostrando una imponente regularidad, de un mérito extraordinario, gracias a la profesionalidad de la plantilla y el cuerpo técnico. Ellos han sido los protagonistas de cinco meses en los que se han ganado sobre la pista el respeto de aficionados y adversarios, además de una primera plaza de valor inmenso. Evidentemente, unos playoffs son impredecibles siempre, pero no se van a poder jugar, situándose el debate en méritos suficientes sobre pista. Desde el club verde no es admisible que se reste ninguno a la demostración que ha realizado este equipo, dejando en manos de quien corresponda la resolución final. Es cuestión de que se estime suficiente el recorrido que sí se ha cumplido, 120 partidos en los que el voleibol ha brillado, frente al que ha quedado por recorrerse, 12 de fase regular y entre un máximo de 23 y un mínimo de 15 en los playoffs, contando todos los cruces. Eso pone en la balanza 120 frente a 35, o frente a 27, más de un 77% de lo previsto o casi un 82%, dependiendo de si se apurasen los tres partidos en cuartos y semis y los cinco de a final, la jugase quien la jugase. Si no se puede jugar más, ¿se ha jugado lo suficiente para definir que ha habido un equipo mejor que los demás?.