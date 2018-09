¡Que pase el siguiente rival!

Carmen los despacha rápido, no tiene piedad de quien se pone al otro lado de la mesa. Dos sets y que pase el siguiente. Sorprende ver su giro de muñeca, su cara de concentración, sus gestos de alegría con cada punto ganado y, por encima de todo, la movilidad que consigue la veratense desde lo alto de las dos ruedas que mantienen la silla. Aunque estaría encantada de tenerlas funcionando, esta jugadora de tenis adaptado no le pone peros a la vida y no echa de menos a sus piernas cuando coge la pelota y la pala.

Son ya 36 años los que la espalda de Carmen lleva dando la lata y hace dos tuvo que buscar ayuda en la silla. Pero nada de apoltronarse, amargarse o hundirse, esta veratense irradia vitalidad por todos los poros de su cuerpo. Así que a darle juerga deportiva al esqueleto, que la mente es la que manda y esa está sana como una manzana. Algún tranco se encontró en el pádel o en el baile, lo que hizo que siguiente buscando su deporte ideal. Y lo encontró gracias a Antonio Canforte, compañero de la ONCE, que le dijo que probara en el tenis de mesa.

No se lo pensó dos veces. En Huércal de Almería, donde reside, hay uno de los mejores clubes de toda la provincia y la recibieron como la campeona que es. "Cuando me dijeron que probara, me dio una emoción enorme, me encantó desde el primer peloteo", indica. Hace tan sólo tres meses que Carmen empuñó por vez primera su pala y desde entonces, no se ha perdido ni un solo entrenamiento.

Desde entonces, su golpeo va mejor colocado, su saque es más efectivo, su agilidad desde el fondo de la mesa sorprende a propios y extraños. Tal ha sido su crecimiento que le propusieron participar en el Campeonato de Andalucía y tardó en hacer las maletas y subirse al coche lo mismo que tarda liftar una bola cuando se le queda perfecta para conectar una derecha ganadora. "Quedé segunda, no me lo podía creer, no sabía ni qué tenía que hacer cuando me llamaron para subir al podium. Fueron mis hijos y estaban también alucinados de que hubiera sido capaz de conseguirlo, siempre les he dicho que por tener una discapacidad no eres más ni menos que nadie".

Además de ser un ejemplo como persona y como madre desde la escasa grandeza que te permiten estas lesiones, Carmen es el mejor ejemplo en el que muchos deportistas pueden mirarse. "Ahora me voy al Campeonato de España a ganarlo y luego al del mundo. Y no con sillas de ruedas preparadas para el deporte, sino con la mía de toda la vida". ¡Cuál mejor que ésa!