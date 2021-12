La pegada de Pozuelo puede con URA (29-17)

Las segundas partes de URA Playcar, hasta ahora, le habían dado muchos puntos en la clasificación, aunque en El Valle de las Cañas no ha sido posible sumar en número, pero sí en convicción. Además, sí se restó a última hora, en el 80, el bonus ofensivo que se disponía a paladear su rival. Conscientes de dónde se era inferior, así como de los propios problemas, sobre todo en la gestión de la touche como un auténtico dolor de cabeza, los cruzados tiraron de plan de juego para mostrar un gran nivel que tuteó al que, sin la menor duda, es un claro candidato a ascenso esta temporada, y no solo a ser el campeón del Grupo C. Pegada brutal, el paquete de melé de Pozuelo Rugby Unión es claramente de una categoría superior, si bien los hombres de ‘Falu’ no dieron su brazo a torcer y no le perdieron la cara. Se cayó en el duelo, y se levantó la ilusión.

Eso, trasladado a los 80 minutos, se tradujo en la primera mitad de cada parte sin que ninguno anotara, con un juego a mano muy rápido de Unión Rugby Almería Playcar y derroche defensivo cuando tocó antes del descanso, y aguante sobre la prisa por dejar sentenciado el encuentro cuanto antes por parte de los madrileños, tras el intermedio. Muy difíciles de parar cuando pisan cinco metros, los hombres de ‘Yunque’ impusieron su ley, mientras que los de ‘Falu’ merecieron al menos un marcador más ajustado, con momentos puntuales en los que se escaparon claras ocasiones de haber anotado para estar más cerca. Así, fue infructuoso el segundo ensayo, sobre el minuto 80, de Lucas Melián, aunque resultó toda una reivindicación de que se ‘está ahí’, que hay que soñar y que se tiene trabajo, constancia y compromiso con un ‘proyecto humilde-ambicioso’.