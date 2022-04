La penúltima lección de Juanmi González

Ya todo es cuestión de dos, pero realmente se ha visto que la recta final de esta Superliga ha tenido un ‘triunvirato’. Juanmi González pone a CV Guaguas a la misma altura que a Unicaja Costa de Almería y Melilla Sport Capital, pero no es posible una final a tres y hay mucho mérito de los verdes en haber eliminado a los canarios. Reflexivo, maduro, siendo muy ecuánime, el onubense habla con un poso de justicia a la hora de referirse a lo que llega. Su lema es ‘lok’tar ogar’, el ‘victoria o muerte’ entre la horda, y eso es inamovible, pero su armadura es de paciencia, tranquilidad y clarividencia. A día de hoy melillenses y almerienses están en un pañuelo, muy igualados: “Los partidos se van a decantar por pequeños detalles, un fallo, una defensa más, y ahí estará el ganarlos o perderlos”.

Para ese pulso al límite, porque “las claves están en jugar al 100%, tan solo eso, porque ahora mismo, viendo cómo están los dos equipos, no creo que haya una clave clara, solo ir a tope y jugársela el todo por el todo”, Unicaja Costa de Almería llega como mejor podía hacerlo, tras un fin de semana en el que el desgaste físico se ha utilizado para sellar aun más la coraza: “Estamos los dos a un nivel muy parecido y nosotros lo afrontamos creo que en el mejor nivel en el que podíamos llegar; sí es verdad que con los dos 3-2 en casa podría haber una criba física, pero visto lo visto en los entrenamientos y en cómo se ha tomado la gente el descanso activo, creo que llevamos en un buen momento físico y un buen momento mental también por la situación que hemos sacado en el Moisés Ruiz”.

Serendipia fue una palabra puesta de moda por los gurús de la publicidad, como antes la socorrida resiliencia. Ambas podrían tener cabida en “ir perdiendo 2-0 el segundo partido y también remontar el primero, en cierta medida”. El contexto previo dice que “Melilla ha jugado un partido de 3-0” el fin de semana anterior, algo que no supone que el receptor le conceda ninguna ventaja en su valoración: “Creo que al fin y al cabo quien más ventaja tiene es el que más juega, si bien insisto en la idea de que ahora mismo no hay ventaja ninguna, simplemente del equipo que esté jugando en casa ese fin de semana, pero creo que ahora mismo, en cuanto a fuerza, estamos muy igualados Melilla y nosotros, así que de los partidos espero que sean a vida o muerte y sean partidazos prácticamente todos”.

No se olvida de, en su impartición de argumentos, que “nosotros no hemos jugado dos partidos de la temporada en los que a lo mejor podríamos haber sumado uno o dos puntos y habernos quedado primeros, y que ellos se hubiesen tenido que ver las caras contra Guaguas, y quién sabe qué hubiese pasado ahí”. Ni para un lado ni para otro, sino que la situación habría sido muy similar a la semifinal entre canarios y almerienses: “Esta vez hemos ganado nosotros, pero tampoco estaba clarísimo que fuese así, al igual que entre Melilla y Guaguas tampoco estaba claro que ganase Melilla”. Todo gira en torno a la final más esperada: “Sí es verdad que los más regulares, al fin y al cabo, hemos sido Melilla y nosotros, primero y segundo de liga, y también ha sido la final de la Copa del Rey”.

Otra cuestión es detenerse a ver el camino semifinal: “Si no se ve a los equipos jugar y se queda solo en las estadísticas y los puntos, sí que era la final esperada, pero si se ven los partidos, la intensidad que ha habido y el nivel de juego que tenían los equipos, creo que no era lo más claro, o no al cien por cien claro”. Y es que Guaguas podría estar en ella: “Sí, se ha visto al nivelazo al que han llegado y, como dijo Manolo, creo que si llegan a ‘curarse’ como equipo un poquito antes podrían haber estado incluso mejor”. Cuestión de tres, ahora cuestión de dos, crecimiento de Unicaja Costa de Almería para buscar tres victorias más que den el título: “Es verdad que en el momento en el que hemos empezado a jugar, hemos jugado a un nivel muy alto, y así ha podido caer para uno o para otro”.