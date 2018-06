El penúltimo escalón para el filial

Con la moral por las nubes, pero consciente de la dificultad de su rival, llega esta mañana la UD Almería B al campo Virgen de la Caridad, donde le espera un complicado Villarrobledo que es su último escollo del camino hacia la Segunda División B. Llegó la pelea decisiva para un conjunto rojiblanco que espera sacar un buen resultado a domicilio en esta ida de la eliminatoria final en la que entraron in extremis gracias a un gol del guardameta Batalla en el minuto 93 del choque de vuelta ante la Arandina, equipo que, al igual que al Villarrubia, los almerienses dejaron en el camino.

De nuevo tocó viajar a tierras manchegas, esta vez a un feudo en el que el cuadro local no sabe lo que es perder. El filial se apunta al reto de ser el primer equipo que saque un triunfo en el Barranco del Lobo en esta temporada 2017-2018 a la que, para ambos conjuntos, le resta justo a partir de hoy una semana. Esteban Navarro, entrenador del conjunto canterano, tiene disponibles a todos sus efectivos para hacer frente a una eliminatoria realmente complicada y difícil, puesto que su oponente es un equipo con jugadores veteranos y con gran experiencia en este tipo de batallas. Y es que los de la provincia de Albacete están disputando su décimo play off de ascenso. Éste es el primero en el que llegan a la ronda final, y no quieren desaprovechar la gran oportunidad que tienen. Es por ello que se espera un ambientazo en el Virgen de la Caridad, donde los almerienses tendrán que estar ajenos a la presión de la grada y concentrarse para evitar errores que puedan ponerle cuesta arriba una eliminatoria que, no obstante, se decidirá en el Mediterráneo el próximo domingo a partir de las 11:30 horas.

Este duelo en territorio roblense será el penúltimo escalón para un filial que partió ayer sábado a las 15:00 horas hacia Albacete con las maletas cargadas de ilusión y confianza y con la mente puesta en presentarse en el último con todo encarrilado.