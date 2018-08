El (pen)último estandarte

Por dentro, todo el mundo se alegra de la marcha de Joaquín Fernández a Primera División. Sin embargo, es imposible no reconocer que es un fastidio para el club, tanto en lo deportivo como en lo social. El de Huércal de Almería se había convertido en el estandarte rojiblanco en las últimas temporadas, había recogido el testigo de José Ortiz y Francisco, para que en el vestuario se siguiera escuchando el acento almeriense.

Pero Joaquín parece haberle prestado ya su último servicio al club al que llegó en 2010 siendo cadete. Si Alfonso García da el sí definitivo a la operación, el huercaleño firmará hoy su nuevo contrato en el Valladolid y se marchará a Primera División dejando en las arcas del club en torno a un millón y medio de euros. El acuerdo es total entre el club pucelano y el central, y a lo largo de ayer Jesús González, representante de Joaquín, estuvo negociando con la dirección deportiva almeriense. El Valladolid está dispuesto a pagar lo que pide el Almería, pero a Alfonso García no le gusta que el pago se haga en dos plazos, lo que ha retrasado una operación que de por sí ya va demasiado tarde.

El jugador se despidió de la plantilla, recogió su material y salió con su representante

Mientras sí, mientras no, Joaquín ayer se entrenó suavamente en el gimnasio y aprovechó para despedirse de sus compañeros y recoger su material. Salió del estadio acompañado de su representante para estar hoy en Valladolid y pasar las pruebas físicas. El club, a través de Corona, reconoce que todavía no se ha cerrado la venta y que si no entra en el fax de la Liga antes de las doce de la noche, Joaquín debe de coger sus bártulos y poner nuevamente rumbo al Mediterráneo. Veremos a qué hora se hace oficial la salida..., si es que se hace que es lo más probable y lo que quiere un jugador que ha sentido los colores como el que más en estas temporadas tan malas.

Precisamente Joaquín dudó de su salida cuando supo del interés del Valladolid en hacerse con sus servicios. Primer capitán desde esta temporada, el de Huérca de Almería sentía que el club se iba a quedar huérfano con su salida, como así parece que va a producirse. La afición estaba plenamente identificada con el primer canterano que llegó al primer equipo para quedarse después de muchas temporadas sin que ocurriera algo así. No futbolistas fichados para el filial, sino los que han escalado en las bases. Posteriormente lo siguió Gaspar.

Tanto en el juvenil como en el filial era un líder, pero en el centro del campo. Joaquín comenzó como mediocentro defensivo, hasta que Fernando Soriano, su gran valedor para llegar al primer equipo, decidió retrasarlo y ponerlo en el centro de la defensa. Desde entonces, su crecimiento ha sido imparable, aunque ya daba muestras de ello y, por eso, las categorías inferiores de la Selección Española lo convocaron en varias ocasiones. En concreto, fue Santi Denia el que le había echado el ojo.

Antes de dar el salto a Segunda División, el huercaleño tuvo una experiencia en la cantera del Liverpool. No firmó por el club red, sino que participó en una serie de entrenamientos y pruebas, y dejó una grata sensación a pesar de su juventud. Joan Carrillo lo hizo debutar en Anduva en la caótico temporada del regreso a Segunda División y Soriano lo adoptó para el primer equipo en la antepenúltima jornada ante la Llagostera. Desde entonces, Joaquín ha ganado peso específico en el vestuario y ha sido el líder de un equipo precisamente necesitado de futbolistas con su garra, su carácter y su sentimiento por los colores. Si la temporada pasada ya fue uno de los tres capitanes, ésta ya era el primero. En Tenerife lució, si todo ocurre según lo esperado hoy, por última vez el brazalete de capitán de la Unión Deportiva Almería.

La afición se queda triste y ciertamente desencantada con este movimiento. Saben que es lo mejor para el club y que el mundo del fútbol funciona así, pero le duele la salida en el último día del mercado de su capitán y del (pen)último almeriense y estandarte del primer equipo. Ahora es labor de la dirección deportiva encontrar un sustituto de garantías y labor de los canteranos imitar a Joaquín para derribar las puertas del primer equipo. Fácil no va a ser, como no lo fue para él. Pero con su garra, se puede conseguir. Por eso, hay que deserle suerte al capitán.