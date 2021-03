Para remontar, lo primero es creer en la remontada. Y si el capitán cree, el equipo cree. Unicaja Costa de Almería tiene un fin de semana importante donde debe demostrar frente un correoso Soria que está a tiempo de triunfar en una temporada muy disputada, donde todavía ha tocado metal. Ignacio Sánchez habla claro, manda el mensaje que necesita el grupo: hay que creer en un Unicaja Almería que por historia y por potencial debe derramar hasta la última gota de sudor por llegar, mínino, hasta las semifinales de la Superliga.

–Unicaja se metió en un problema, Unicaja va a solventar ese problema.

–Totalmente. Somos conscientes de dónde nos hemos metido, pero el pasado es pasado y ahora sólo queda mirar al frente y pensar en la remontada. El sábado tenemos una final y el domingo otra, así es como debemos de jugar. Es el fin de semana más importante de la temporada para nosotros.

–¿Qué mensaje les ha dado Manolo Berenguel? Algún tirón de orejas habrá caído...

–Nosotros mismos sabemos que no estuvimos bien y he visto una buena respuesta en el vestuario. Manolo nos ha dicho que tenemos que apretar, que hay que salir con el cuchillo entre los dientes y que no nos queda otra que afrontar estas batallas con ganas. Manolo es un motivador y creo que está enfocando el partido de la forma correcta.

Este año no hemos podido disfrutar con la afición, pero en el último partido ya notamos su calor”

–Aunque haya poco público con las restricciones, algo de ambiente va a haber.

–Es muy importante para nosotros jugar en casa. Por supuesto ahora están abiertas las puertas al público y nos va a venir muy bien el ánimo de la gente. Agradecemos mucho que nos empujen en los momentos más complicados.

–Con Soria hay que tener cuidado porque jugó a un altísimo nivel el pasado fin de semana.

–Creo que jugaron el mejor partido de toda la temporada, sufrimos su gran nivel y ahí está el resultado, fueron justos ganadores. La verdad es que lo hicieron bien en todas las facetas y tenemos que estar preparados para jugar ante el mejor Soria. No van a venir a pasarlo bien, a regalarnos nada y eso hay que tenerlo claro. Jugamos en Almería y aquí no pueden rascar nada.

–Lo importante es que a Unicaja no le tiemble la mano.

–No puede haber ningún tipo de duda. Vamos a ir punto a punto, pero sin dudar de nosotros.

–Lo que sí parece desde fuera es que no es la temporada de Unicaja, no se ha visto al Unicaja que arrollaba en España.

–No estoy de acuerdo con eso. La Superliga ha aumentado de calidad con la aparición de varios equipos nuevos y nosotros hemos quedado en tercera posición. Por encima sólo ha estado Teruel y Guaguas, por lo que hay que valorar el gran trabajo de jugadores como de técnicos. Es una temporada de cambios, creo que hemos jugado a un muy buen nivel, la filosofía ganadora ha sido la de siempre. Luego vendrán los resultados y los analizaremos.

–Palabra de capitán, se le ve convencido de que Unicaja remonta ante Soria.

–Es que si no estoy convencido, tendría un gran problema. No doy por perdido nada y voy a luchar por los objetivos que nos hemos marcado. Como yo, tenemos que tenerlo todos claro. Es el primer paso para lograr la remontada.

"Nosotros nos hemos metido en el problema y nosotros vamos a darlo todo para salir de él"

–Con todas las medidas de seguridad, la afición también tiene que poner su granito de arena.

–Lamentablemente este año no hemos podido disfrutar con la afición como nos gustaría, pero ya en el último partido notamos su aliento. Nos gustaría estar más cerca de ellos, darle esos abrazos como hacíamos antes al final de los partidos, pero bueno hay que respetar todas las medidas de seguridad. En los momentos complicados, los deportistas notamos y necesitamos de ese apoyo desde la grada.

–Para finalizar, ¿cómo ha sido la primera temporada COVID? ¿Le han trastocado muchos los hábitos?

–Sí, pero como cualquier trabajador, al final te acostumbras al día a día. Distancias, mascarillas, test... Al final son cosas nuevas, agradecemos que haya seguridad, pero lo importante que es el partido, todo sigue igual de emocionante que siempre.