“Al pitar el final en Mallorca no sabía si reír o si llorar de alegría”

–¿Qué valoración hace de esta temporada a nivel colectivo?–Se hicieron las cosas bien desde el principio, el técnico nos supo motivar y formar una plantilla competitiva y eso es clave. Quien no jugaba no ponía una mala cara y cuando tenía que saltar al campo estaba totalmente preparado.

–¿Y a nivel personal?–Venía de jugar poco el año anterior, pero esta temporada el técnico me dio plena confianza y ha sido un gran año.

–Acumula diez tantos a falta de una jornada, una cifra más que destacable para no ser un delantero puro...–Es verdad que empecé muy fuerte en la faceta goleadora, siempre desde crío me ha pasado. Me siento orgulloso de haber podido ayudar con esos goles al equipo.

–¿Qué tal el ambiente por Granada tras confirmarse el ascenso a Primera?–Esto es un espectáculo. Lo que más feliz puede hacer a un futbolista es ver esas caras de ilusión de los aficionados, que han estado todo el año sin parar animando al equipo y se lo merecían.

–¿Seguirá el próximo curso en el Granada CF?–Tengo un año más de contrato, así que esperemos que sí. Es mi prioridad. Espero estar aquí por muchos años más.

–Un nuevo paso en su carrera, el más importante al alcanzar, si no ocurre nada extraño, la máxima competición española, donde se codeará con los mejores del mundo...–Ya viví dos ascensos con el filial del Granada, nos metimos en un play off con el Almería B y pude debutar en el equipo de mi tierra en Segunda División, pero esto es una gran alegría lo que hemos logrado ahora.

–En su localidad natal, en Benahadux, lo habrán celebrado también...–Sí, he recibido muchísimos mensajes de cariño de mi gente del pueblo. Siempre es un orgullo poder dejar lo más alto posible el nombre tu pueblo y de tu provincia, llevarlos por los grandes campos de España.

–Tiene la suerte de que está fuera de su tierra natal, pero la distancia no es muy grande, al ser dos provincias vecinas. ¿Se echa de menos igualmente a la familia?–Sí, claro que sí. Yo cada vez que tengo un día libre y pueblo vuelvo a mi tierra para ver a la familia y coger un poco de aire. Eso ayuda mucho.

–¿Cuál ha sido el mejor momento del curso 2018-2019?–El final del partido en Mallorca. El momento en el que pitó el árbitro el final. En ese instante no sabes si llorar o reír, es una sensación en la que se te ponen los pelos de punta, es una pasada. Es un momento para vivirlo.

–¿Y el peor?–No recuerdo ninguno. Ha habido partidos en los que no he sido titular, pero siempre he entrado.

–Ya queda poco para sus vacaciones, ¿qué hará las próximas semanas de descanso Antonio Puertas?–Ahora nos queda el partido del Alcorcón todavía, pero a partir del lunes ya tendré tiempo para estar lo máximo posible con mi gente.

–¿Le será difícil desconectar sabiendo que la próxima campaña, si todo va bien, jugará en Primera?–Tienes muchas ganas, pero hay que saborear todo el proceso en cada momento. Solamente pienso en que, pase lo que pase, hacerlo lo mejor que pueda, siempre desde la humildad y el trabajo.

–¿Qué espera de la campaña 2019-2020?–Que sea igual de mágica que esta última.