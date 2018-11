Un pobre comienzo almeriense

En el mundo del fútbol, y más en una categoría como la Segunda División B, no se puede dar nada por hecho hasta la última jornada. La igualdad que reina en esta competición hace que, de una semana a otra, los equipos cambien constantemente de posición. Una victoria te lleva a puestos de play off y una derrota, siete días más tarde, te deja rozando el descenso. Esta es la tónica de este Grupo IV en el que, sin embargo, ya se puede hacer un balance orientativo del caminar de cada equipo hasta la fecha, debido a que se ha alcanzado el primer tercio de la temporada.

El arranque liguero de los dos representantes almerienses no está siendo muy fructífero, sobre todo si se compara con sus anteriores inicios de temporada en la categoría de bronce. Sin ir más lejos, el CD El Ejido está haciendo su peor comienzo de curso desde que milita en Segunda B. Los celestes suman 13 puntos tras doce jornadas disputadas, uno menos que el año anterior (14) y cinco menos que en su primera campaña de bronce (18). Por su parte, las cifras muestran que la Unión Deportiva Almería B está realizando su segundo peor primer tercio de competición de sus siete temporadas en este Grupo IV de la Segunda División B. Los rojiblancos llevan 10 puntos, los mismos que logró, a estas alturas de competición, en la 2010-2011, y uno más que en su peor inicio de campaña hasta el momento, que fue en el curso 2013-2014 (9). Cifra puntuadora mucho más pobre que la que obtuvo tras doce jornadas en las temporadas 2011-2012 (16), 2014-2015 (17) y 2012-2013 (22).

Por el momento, en una fase de la liga en la que no hay nada decisivo y con margen de mejora, sí es cierto que las sensaciones tanto del CD El Ejido como de la UD Almería B no son las esperadas. Destaca, sobre todo, la situación del cuadro del Poniente, que este año, por primera vez desde que está en Segunda B, se ha marcado claramente el objetivo de tratar de entrar en play off y curiosamente es la campaña en la que menos puntos ha obtenido tras disputarse su primer tercio. En el caso del filial de la UDA, es un recién ascendido del que se esperaba que pudiese pasar apuros, sobre todo teniendo en cuenta su rol de segundo equipo que aporta numerosos jugadores cada semana, sobre todo para los entrenamientos, a la primera plantilla. Sin embargo, las sensaciones en las primeras jornadas ligueras fueron muy buenas en un equipo rojiblanco que parece haber ido perdiendo fuelle hasta hundirse semana tras semana en la tabla. Ambas escuadras deben seguir trabajando duro para mejorar en distintas parcelas y poder enderezar la buena senda, la de la regularidad positiva, cuanto antes mejor. Las cosas no son como empiezan, sino como acaban.