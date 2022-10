El Poli Almería se deja el liderato en Cantoria

Únicamente el Cantoria consiguió la victoria en la cuarta jornada de liga en División de Honor sénior por lo que respecta a escuadras almerienses. Lo hizo además doblegando a otro conjunto provincial, un Poli Almería que se dejó el liderato en el campo de Los Olivos, tras el 2-1 a favor de los aurinegros. Tanto el Berja, que cayó en el campo del por entonces colista Martos, como el Pavía, que hizo lo propio en Alhaurín el Grande, cayeron en sus partidos.

El gran partido de la jornada no defraudó y tanto Cantoria como Poli salieron a por la victoria en el Almanzora, en un choque atractivo y muy competido. Los rojiblancos llegaban con la vitola de ser el único equipo que no había cedido ni un punto hasta la fecha, racha que no pudieron mantener.

Y eso que comenzaron bien el partido, con un tanto de Moussa al cuarto de hora que, eso sí fue contestado por Abdou Diop cuando el partido llegaba al minuto 29'. El coque se resolvió en su recta final, tras una jugada embarullada en la que Capel acertó a anotar (84'). Con este marcador los rojiblancos bajan a la tercera posición con 9 puntos, superados tanto por el Rincón como por el Mijas-Las Lagunas (10).

Aparece también por la zona alta el propio Cantoria, que ya es quinto con 6 puntos, los mismos que atesora el Berja, tras haber ganado dos y perdido otros dos encuentros en este arranque. En Martos los de Vicente García cayeron derrotados, en lo que suponían los tres primeros puntos para el excolista. Un doblete de Juanse en el primer cuarto del partido (minutos 4 y 20) bastó a los jienenses para hacerse con la victoria, ante un cuadro virgitano que tuvo poca pólvora.

Y el equipo peor clasificado de los de la provincia es el Pavía, recién aterrizado en la categoría y que no pudo pescar nada en su visita a un Miguel Fijones de Alhaurín el Grande habituado a albergar partidos de superior categoría. Los de la capìtal recibieron el 1-0 en el 33', y el mazazo del segundo justo tras comenzar la segunda parte, sin que pudieran reponerse (2-0). Son terceros por la cola, con 4 puntos, aunque con las mismas unidades que equipos que están fuera de la zona de descenso.