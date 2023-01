El Poli El Ejido aspira a llegar al ecuador fuera del descenso

Cuando el balón eche a rodar este mediodía en el histórico estadio El Palmar de Sanlúcar de Barrameda (inaugurado en 1948), el Polideportivo El Ejido estará ante la oportunidad de acabar la primera vuelta de la liga, al menos, fuera de los puestos de descenso. Este eventual logro sería si cabe más importante para el futuro inmediato de la escuadra celeste por el hecho de encadenar dos resultados positivos consecutivos, después de venir de donde viene: una asfixiante irregularidad que le ha amargado la vida en la primera mitad del campeonato tanto al vestuario como a la grada.

Con media temporada todavía por delante, a 1 de salir del descenso y ¡sólo a 6! de los puestos de play off, obviamente todo puede pasar en cualquiera de los sentidos, y para que pase algo bueno, sin duda es vital lograr los tres puntos ante el que, por otra parte, es uno de los equipos con más solera, nombre y potencial del grupo 4 de Segunda RFEF.

El Poli ya ha demostrado que es capaz de lo peor, pero también de lo mejor, y eso permite a la expedición celeste ser optimista ante su visita al Sanluqueño, máxime si se tiene en cuenta que el equipo de David Cabello se muestra competitivo fuera de Santo Domingo. De hecho, acumula 4 partidos consecutivos a domicilio sin salir derrotado, tras firmar victorias en Jerez de la Frontera y Torremolinos y sacar empates de sus visitas a los campos del UCAM Murcia y el San Roque de Lepe.

La dificultad, no obstante, se antoja que será máxima. El Poli viene de ganar y el Sanluqueño de perder, es cierto, pero no debe obviarse que el equipo entrenado por Antonio Iriondo es cuarto y por tanto ocupa puesto de play off con 26 puntos, 8 más que los ejidenses. Antes de caer ante el todopoderoso líder, Antequera (2-0), los gaditanos habían ganado 3 de sus anteriores 4 partidos, con sólo una derrota en 9 jornadas. Esta buena dinámica los llevó a la zona alta, donde permanecen, tras un comienzo de liga más irregular.

Zequi, con 7 goles, y el veterano Airam Cabrera con 6 son los principales referentes ofensivos de los sanluqueños, que en su estadio son muy fuertes, en concreto los terceros mejores de la liga. Llevan cuatro victorias consecutivas ante su público y únicamente han perdido un choque (contra el Xerez), por cinco victorias y dos empates.

El Poli tendrá en la esperable vuelta de Álex Escardó su mejor noticia a priori, aunque ya consiguieron un buen triunfo hace 7 días sin el malagueño, quien no pudo jugar por molestias físicas ante el Betis Deportivo. Quien no podrá estar será el defensa central, titular indiscutible, Cristian Moreno. Para suplirlo, el mister puede utilizar a Mauro Dos Santos, o ubicar a Héctor Martínez de central y devolver a Manu Moreno al lateral zurdo, tras ser suplente en el choque anterior. En el Atlético Sanluqueño no hay sancionados.