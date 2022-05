El Poli El Ejido despide un curso frustrante, pero salvado

A poco que el Poli El Ejido hubiera arañado varios de los muchos puntos que ha dejado escapar esta temporada en su campo, cuando o bien los tenía amarrados y no los supo guardar o acaso las veces que incurrió en errores manifiestamente evitables, en el partido de este domingo ante el Mar Menor con el que se cerrará la temporada 2021/22 podría perfectamente jugarse su entrada en el play off por el ascenso, algo que, a la vista del potencial demostrado en muchos otros partidos y los guarismos finales en los que se ha movido la zona de arriba, podría haber sido muy normal.

En cambio, será su rival, Mar Menor, el único que se la juegue en el partido, una vez que el Poli logró, gracias a una de esas victorias de prestigio firmadas esta temporada, amarrar su permanencia el pasado domingo ante el líder Intercity. Los murcianos llevaban muchas semanas en la quinta plaza y justo la perdieron en la pasada jornada. Ahora, si quieren clasificarse deberán ganar y esperar a que el Eldense, que cuenta con un punto más, no le venza al Recreativo Granada (juegan, además, en Elda).

El club reconoció esta semana, en palabras de su director general, Javi Fernández, lo frustrante que ha resultado la temporada en función de las expectativas iniciales, quedando especialmente un mal sabor de boca por las bajas prestaciones del equipo cuando ha jugado en casa ante su afición. Ese ha sido el gran lastre de una campaña en la que se han pasado apuros reales por no bajar. De hecho, el encuentro de este domingo habría podido ser eliminatorio de no haber logrado el triunfo la pasada jornada.

El club, por segundo partido seguido, ha decretado el partido de puertas abiertas para premiar a sus aficionados, aunque igualmente ha manifestado intención de cobrar entrada a los aficionados que lleguen para animar al Mar Menor, por lo que solicitará el DNI en las puertas de entrada al estadio.

Fran Alcoy, como ha sido habitual casi todo el curso, deberá gestionar numerosas bajas: no podrá contar con el sancionado Mikel y los lesionados Alyson, Gabi Ramos, Neto. Además, como ya sucediera la pasada semana ante el Intercity, el vestuario celeste está sufriendo una ola de bajas por enfermedad que no es covid, según reseñó Fran Alcoy, ya que los test son negativos, pero que sí cursa con síntomas similares a una gripe. Según el entrenador, hasta 8 o 9 futbolistas están afectados y no ha podido entrenarse con normalidad.