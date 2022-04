El Poli El Ejido tiene que ganar para evitar la soga al cuello

Ni Fran Alcoy ni ningún jugador o aficionado del Polideportivo El Ejido quiere vivir las tres últimas jornadas ligueras con la soga al cuello. Así lo expresó el míster en rueda de prensa y solo hay que echar un vistazo a la clasificación para advertir que, en efecto, el partido de este domingo en el campo del Marchamalo es a vida o muerte. Más para los locales, que están muy cerca de certificar el descenso a Tercera, pero también para un Poli que se ha dormido en los dos últimos partidos, con otras tantas derrotas ante el Mancha Real y el Toledo, y lo puede pagar muy caro.

Que sea “a melonazos, o como sea”, pero es un partido que hay que ganar sí o sí, sostiene el preparador celeste, temeroso del buen momento de un rival que ya les complicó la existencia en el partido de la primera vuelta, cuando fue capaz de llevarse un punto del estadio Santo Domingo merced a un empate a dos goles. Aquel momento de la temporada fue malo para los celestes, y lo están repitiendo en esta segunda vuelta, cuando ya apenas queda margen de reacción. Por ello el partido se carga de importancia, ya que cuando termine únicamente restarán tres fechas y el Poli inicia la jornada con los mismos puntos que el primer equipo que bajaría, y también que el equipo que promociona. Sin red.

En realidad son cinco los conjuntos empatados a 37, muy lejos todavía de un Marchamalo que acumula 28 unidades, conseguidas la mayoría de ellas en el último tramo liguero. Los locales descenderán virtualmente si pierden ante el Poli, por lo que el equipo de Alcoy ha de esperar un rival enfrente herido y necesitado, que sin duda redoblará sus esfuerzos desde el inicio en pro de los tres puntos. Y no hay que fiarse, porque si se computaran solo los últimos 11 partidos, el Marchamalo estaría en play off de ascenso, tras ganar seis y empatar uno.

En cuanto al Poli, todo lo que no sea ganar es un riesgo de caer a la zona de descenso, con lo que esto implicaría de estrés y peligro real de descenso de cara a los tres últimos choques, un riesgo que está ahí pero del que en el vestuario no quieren ni oír hablar. Ni tan siquiera se quiere pensar en el calendario que resta, que pasará por recibir en el Santo Domingo al Recreativo Granada, desplazarse al campo del actual líder, Intercity; y acabar la liga en casa ante el Mar Menor, que a buen seguro se estará jugando su entrada en el play off, plaza que por el momento ostenta como quinto. Vienen curvas, sí, de ahí que ganar en La Solana sea impepinable.

Alcoy podrá armar un equipo competitivo, aunque seguirá sin poder contar con el delantero Alyson, al que se desconoce si podrá volver a utilizar en lo que queda de liga, aunque está complicado.