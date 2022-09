El Poli El Ejido, contra el Utrera y la presión

David Cabello se ha puesto ‘serio’, y es que no cabe otra. El míster no ha perdido un ápice de confianza en sus futbolistas, pero la comunicación pública es la que tiene que ser: ni excusas, ni paños calientes, ni bloqueo mental. Hay que competir mejor, minimizar fallos y empezar realmente la competición aunque sea con dos jornadas de retraso y desde el puesto de colista. Y si alguien no está dispuesto a asumir el reto, que dé un paso al lado.

Con esas premisas, y también con esa presión, jugará esta tarde el Poli El Ejido su segundo partido consecutivo como visitante, en el campo de un recién ascendido como el Utrera y con la firme intención de empezar a sumar. No hay más, si no quiere que los nervios y en cierta forma la decepción de este mal arranque ligueron pasen de anécdota a convertirse en una crisis.

“Tenemos que revertir la situación cuanto antes y lo vamos a intentar este próximo domingo con todas nuestras fuerzas, todos nuestros argumentos y ese trabajo que venimos realizando semanas atrás para que se vea refrendado con una victoria, que tenemos que buscar con mucho más ahínco si cabe”, sostiene el preparador celeste antes de un partido que se jugará en superficie de césped artificial, “aunque en un campo de buenas dimensiones”. El tipo de césped, obviamente, tampoco debe ser una excusa en el caso de que la cosa no salga bien, apuntó también el preparador malagueño.

El alta del central canario Cristian Moreno, ya plenamente disponible, es una muy buena noticia para el plantel celeste, que en lo que va de campaña ha tenido ya varios contratiempos por lesión. Fue el caso tanto de Manu Moreno como de Héctor Martínez, quien se retiró en el inicio del choque anterior por problemas musculares. Manu podrá estar ya disponible, en principio, para el encuentro, que dará comienzo a las 18:30 horas.

El Utrera logró esta pasada temporada y es uno de los candidatos en todas las quinielas para pelear un puesto de salvación, aunque a tenor de los dos primeros resultados del Poli, el equipo ejidense también lo sería. En el caso de los sevillanos, han comenzado con un punto en dos jornadas. Perdieron con el Antequera en la primera fecha (2-3) y la pasada jornad aigualaron sin goles ante otro recién ascendido como el Torremolinos, sumando así su primer punto de la campaña.

El equipo celeste se entrenó este sábado en la matinal y emprenderá viaje hasta Utrera en la mañana de este domingo con el único objetivo de comenzar a sumar, y a poder ser logrando la primera victoria para cambiarle la cara a este odioso arranque liguero.