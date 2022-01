El Poli El Ejido pone a prueba su fortaleza como visitante ante el Mar Menor

La primera jornada del año en el grupo 5 de la Segunda RFEF no solo marca el inicio futbolístico de 2022 para el Polideportivo El Ejido, sino también el final de una primera vuelta marcada por la irregularidad para el cuadro celeste, que aspira a cerrar esta primera parte del campeonato con algo más que los 20 puntos que marca en la actualidad, y que no le dan más que para estar a salvo y sin demasiada holgura (dos puntos sobre el descenso).

El equipo de Fran Alcoy apelará en su visita al Mar Menor (12:00) a sus buenos guarismos como visitantes, territorio en el que se mueven como peces en el agua, pues de hecho únicamente han cedido en un partido (ante el Eldense) de los ocho jugados hasta el momento. De hecho, el Poli El Ejido ha ganado sus tres últimos partidos fuera, y todos dejando su marco a cero y con idéntico resultado (0-1), ante el Águilas, el Toledo y el Recreativo Granada.

El sabor de boca con el que despidieron el año, sin embargo, fue amargo por el resultado ante el Intercity, que se llevó los puntos de Santo Domingo pese a que los celestes estuvieron a un nivel aceptable (0-1).

Fran Alcoy puede contar ya con sus dos nuevos fichajes, el carrilero Neto y el portero sub 23 Adrián Fernández, incorporados esta semana al plantel, en el que ya no está el guardameta Álvaro Robles, que ejecutó una cláusula en su contrato para salir tras no gozar de minutos. Neto es un viejo conocido del club, con el que logró el ascenso a Segunda B; mientras que Adrián, que llega del fútbol de Estados Unidos, se formó en la cantera del Real Madrid e incluso llegó a ser internacional con España en categorías inferiores. Neto estará seguro en San Javier e incluso podría ser titular, mientras que el míster tiene que decidirse entre Adrián e Ismael como el suplente, de inicio, de Godino.

El míster configuró en los últimos partidos un equipo titular muy reconocible, aunque con algunas notables ausencias por lesión, casos del central Checa o el capitán Gabi Ramos. De cara al partido de este domingo recupera ya a Gabi Ramos, Checa continúa de baja y además estarán sancionados por acumulación de tarjetas dos de los futbolistas más importantes del plantel: el central Lucho y el atacante Sergio Pérez, por lo que las ausencias son notables para visitar a un equipo muy fuerte en su estadio, Pitín (San Javier, Murcia), que además estrenará para este partido nuevo césped artificial.

Mar Menor, fuertes como locales

El Mar Menor demostró de lo que es capaz en su campo recientemente ante el Atlético Pulpileño, al que goleó pese a contar con un hombre menos durante gran parte del partido. Los de La Manga acumulan cinco jornadas consecutivas sin perder, sumando en este periodo tres victorias y dos empates. Son séptimos con 25 puntos, aunque con los mismos que el sexto, Eldense; y el quinto, Alzira, que es el equipo que marca el corte en la lucha por las plazas de play off.

En Pitín es donde basan gran parte de sus buenos registros, ya que de sus ocho partidos como locales han ganado cinco y empatado dos. Únicamente el Recreativo Granada fue capaz de ganar a los murcianos en su feudo.

Además, cuentan con el máximo artillero del grupo 5 de la Segunda RFEF, Eduardo Ubis, quien ha anotado hasta el momento ocho dianas.

ALINEACIONES PROBABLES

POLI EL EJIDO: Godino, Adán, Gabi Ramos, Fran Serrano, Jonxa, Neto, Tena, Óscar Castro, Montero, Jorge García, Óscar.

MAR MENOR: Molinero, Javi Ramírez, Rafa Páez, Fran Moreno, Ayala, Peque, Loren Burón, Silvente, Ubis.

ÁRBITRO: Rodríguez Carpallo (Comité Valenciano).

ESTADIO: Pitín (San Javier, Murcia). 12:00 horas