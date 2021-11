Polideportivo El Ejido: a ver qué versión toca en Toledo

Los futbolistas del Club Polideportivo El Ejido se irán esta noche a la cama en su hotel de concentración de Toledo con la duda de qué cara ofrecerán en el histórico estadio Salto del Caballo, cuando mañana domingo se medirán desde las 18:00 horas a un cuadro que, como los celestes, no han empezado nada bien la competición en el quinto grupo de la Segunda RFEF.

De hecho, el equipo entrenado por Javi Sánchez logró la pasada jornada en el campo del Levante B su segunda victoria de la temporada, lo que les permitió pasar del 'farolillo rojo' al penúltimo lugar en la tabla. No anda mucho mejor el conjunto celeste, que ofreció su lado malo ante el Mancha Real y volvió a caer del descenso cuando todo hacía indicar que se encontraba en fase de despegue y confianza.

Los celestes sólo han perdido uno de los seis encuentros disputados a domicilio y el Toledo únicamente ha ganado uno de seis como local

Las prestaciones de los ejidenses a domicilio están siendo lustrosas y eso hace albergar esperanzas a la familia del Poli, que volverá a estar arropada por sus aficionados pese a lo largo del desplazamiento. Varias decenas de hinchas viajaron este sábado a Toledo para apoyar a los de Alcoy desde las gradas. Los celestes sólo han perdido uno de los seis encuentros disputados a domicilio (ante el Eldense, 3-1), obteniendo dos victorias y tres empates, y en su última salida se trajeron el triunfo del campo del Águilas. En cuanto al Toledo como local, está siendo un desastre, con solo un triunfo (3-2 ante el Marchamalo) y derrotas frente a Águilas, Puertollano, Intercity, Alzira y Pulpileño.

Fran Alcoy tiene disponibles a todos sus jugadores y, pese al mal cuerpo generalizado tras perder en casa contra el Mancha Real, y a mostrarse abiertamente molesto por el rendimiento del equipo en aquel partido, afronta el choque con moderado optimismo, apelando a que su equipo "haga bien "cosas muy simples", lo que a su juicio es el camino más rápido para conseguir puntos.

El Polideportivo El Ejido viaja "con muchas ganas de seguir con la dinámica que estamos teniendo fuera de Santo Domingo y esperamos poder traernos puntos" para recuperar así la buena racha previa a la derrota con el Mancha Real. Alcoy reiteró en rueda de prensa previa al encuentro que "el equipo que hace bien las cosas controlables, como el estar concentrado, el apretar, encimar... es el que se lleva el gato al agua, aquí nadie te coge el balón y te desarma, eso en esta categoría no existe". Señaló además que no hay que fiarse de la clasificación que ocupa el Toledo: "Tienen una plantilla importante, no han tenido un buen arranque y les han penalizado mucho, pero han mejorado y de hecho vienen de ganar", para añadir que "sé por experiencia que es muy complicado puntuar en el Salto del caballo".

El míster del Toledo, Javi Sánchez, apela a "dar continuidad a la alegría que hemos tenido esta semana tras nuestra victoria a domicilio y poder sacar los tres puntos en casa, que ya nos toca darle una alegría a nuestra gente". Preguntado por la llegada del Poli El Ejido, asegura que "aquí no hay ni rivales directos ni indirectos, nos da igual cómo está nuestro rival, nosotros estamos muy abajo y lo único que importa es sumar y sumar para ir escalando posiciones y coger otra sensación". A su juicio El Ejido es "un rival que tiene cosas muy buenas, y muy diferente al Levante de la pasada semana, con un estilo de juego distinto y futbolistas importantes"

ALINEACIONES PROBABLES

CD Toledo: Olmedo, Chele, De Felipe, Mamau, Samu Gomis, Mario, Arturo, Diego Díaz, Alberto, Cédric, Víctor Andrés.

Polideportivo El Ejido: Godino, Gabi Ramos, Lucho, Checa, Diego Simón, Álex Felip, Tena, Sergio Pérez, Jorge García, Óscar, Jonxa.

Árbitro: Jayro Muñoz García (extremeño)

Estadio: Salto del Caballo (Toledo)

Fecha y hora: Domingo 28 norviembre, 18:00 horas