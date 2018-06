¡Que pongan al filial como primer equipo!

Personalidad, espíritu, solidez en defensa, aguante físico y acierto... Todo lo que ha deseado tener a lo largo de la temporada el primer equipo, es lo que sí ha tenido y tiene un Almería B que dejó la eliminatoria final más que encarrilada tras imponerse por un contundente 3-6 en casa de un Villarrobledo al que deja en la obligación de hacer cuatro goles en el Mediterráneo, sin encajar ninguno de los locales, para ser equipo de una Segunda B que ya rozan con sus dedos los de Esteban Navarro.

No se había cumplido aún el minuto dos desde el pitido inicial y el conjunto almeriense ya rompió todos los esquemas previstos. Sekou, que bajó un balón con el pecho de espaldas a portería, se dio la vuelta entre dos defensores que se durmieron, dejaron espacios al ariete y el rojiblanco no falló ante Javi López. Gran comienzo para un Almería B que aumentaría las distancias en el 5', en una gran acción de presión de Sekou sobre el meta local, que pese a su veteranía y experiencia, falló en el control ante la presencia del delantero y éste robó el esférico para hacer el 0-2. No era el guión que ninguno de los dos equipos esperaba, sobre todo los de casa, que no habían perdido en su feudo en toda la temporada y ya lo estaban haciendo en los primeros compases de una forma muy clara.

La vuelta se jugará en tierras almerienses el próximo domingo a partir de las 11:30

Estaban muy tocados los manchegos, que cometieron muchos errores en labores defensivas ante un oponente muy bien posicionado, haciendo un gran trabajo atrás y encontrando huecos en ataque. Sekou tuvo el triplete en el 11', en un disparo a bocajarro que repelió muy bien el cancerbero rival. Dos minutos más tarde, tras un paradón del guardameta del Villarrobledo, Chema aprovechó el rechace para hacer subir al marcador el 0-3.

A lo largo de la semana previa al partido se hablaba de la dificultad del contrario, de la visita a un feudo inexpugnable, pero este filial aprobó con buena nota un duelo que se tomó como un reto ante el menos goleado y máximo goleador del Grupo XVIII, conjunto que estaba siendo noqueado por un grupo de chavales que, pese a ello, no quiso tomarse demasiadas confianzas ante un oponente que sabían que tenía que despertar. No le quedaba otra.

Y así fue, superada la primera media hora de partido, se empezó a ver al conjunto roblense que se esperaba, con más fluidez en ataque, donde acumuló muchos jugadores. Así, en el 39', Fran Minaya hacía el primero para los manchegos con un potente disparo con el exterior que cruzó al palo largo desde el borde del área. Un tanto para la esperanza de los de Martínez, a los que les duró poco a alegría. En el 43', Sergio Pérez, a pase de Lin, culminó una contra estableciendo el 1-4 para el descanso.

El paso por vestuarios activó al Villarrobledo, que nunca perdió la cara al partido pese a la diferencia de goles ante un Almería B que trató de dormir el balón, de seguir haciendo daño a la contra ante un oponente volcado. Salió el tromba el equipo local, que gozó de hasta cuatro saques de esquina en el primer minuto de la segunda parte.

Y en el cuarto, con un testarazo del central Perona, llegó el 2-4. Pero como ocurrió tras el primero del Villarrobledo, los almerienses no tardaron en reaccionar y Sekou, en el 50', firmaba su triplete y el quinto para los de Navarro tras aprovechar un balón muerto al borde del área pequeña después de un rechace de Javi López. Una veintena de tantos suma ya este curso el delantero que ha renovado recientemente con la UDA.

La contienda entró en una fase de muchos parones, algo que convenía más a los rojiblancos ante un contrario que se lanzó a la desesperada a por un resultado que le dejase con vida para la vuelta. Resultado que rozó, sobre todo tras hacer el 3-5 en el 70', obra de Buitrago, cuando más cansado parecía su equipo moral y físicamente.

Echó el resto en una recta final en la que al filial le costó muchísimo dormir el partido. Buscó sin cesar el cuarto el cuadro local, pero lo que encontró fue el sexto del Almería B en el descuento, en una contra llevada por Chema que vio el desmarque de Darío Guti para que el artillero cerrara una goleada que deja a los almerienses a las puertas de la Segunda B a falta de 90 minutos por disputarse en el Mediterráneo el próximo domingo a las 11:30 horas.