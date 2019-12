Más de 260 alumnos practican atletismo en la escuela municipal Bahía de Almería

El atletismo es uno de los deportes más populares que existen, y escuelas municipales como Bahía de Almería enseñan sus valores a los más pequeños para que se aficionen a sus distintas modalidades y, además, dan un paso adelante con un programa de tecnificación. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado uno de los entrenamientos y se ha sumado a la foto oficial de principios de temporada en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, en la nueva pista de atletismo, remodelada mediante la técnica de retoppin, con una inversión de 228.664,24 euros en septiembre de 2018.

El alcalde ha saludado a los chavales de diferentes edades que estaban preparándose para el entrenamiento y se ha detenido a hablar con tres de los campeones del club: Juan Carlos Castillo, campeón de España sub 16 en 100 metros lisos al aire libre y campeón de Andalucía 100 m al aire libre y en pista cubierta; María Hernández, tres veces campeona de Andalucía en 100 m. al aire libre y campeona de España con la selección andaluza; y Ariadna Caba, campeona de Andalucía en 60 m., 100 m. y relevos.

El alcalde afirma que “el atletismo en nuestra ciudad goza de muy buena salud, las relaciones entre los clubes son ejemplares y el uso que se le da a esta instalación también. En tres años la EDM Bahía de Almería está asentada con 260 alumnos y cosechando éxitos. Y lo más importante, están formando a los jóvenes almerienses en valores que les servirán toda su vida, sean atletas o no”.

Por su parte, el presidente del club, Joaquín Sánchez Catalicio, asegura que “empezamos hace tres años, y tenemos alumnos desde prebenjamin hasta juvenil y senior. Nos encontramos muy contentemos porque es el tercer año consecutivo que superamos los 250 alumnos Tocamos la base y la tecnificación. Hemos conseguido 111 medallas a nivel andaluz y español, y queremos seguir promocionando el atletismo en Almería y siendo embajadores de la ciudad fuera de la provincia”.

Uno de los deportistas más destacados es Juan Carlos Castillo, campeón de España sub 16 en 100 metros lisos, quien asegura que “el triunfo se consigue con dedicación, ganas y motivación. Para mí el atletismo aparte de ser una pasión, une una rivalidad sana compartida con la amistad. En la pista intentamos ganar a otros jóvenes de otras provincias, pero mientras estás calentando y después de la prueba somos amigos, y eso me motiva para ir a un campeonato. Sé que me lo pasaré muy bien”.

Por su parte, María Hernández, campeona de Andalucía sub 18 y sub 20 en 100 metros lisos, agrega que “tenemos que entrenar cinco días a la semana, dos horas diarias, y superar las marcas te motiva para seguir, además del buen ambiente que se respira como ha afirmado Juan Carlos”. Por último, Ariadna Caba, campeona de Andalucía en 60 m., 100 m. y relevos, confiesa que lo que más le gusta son “los entrenamientos y luego ver a amigos de otras provincias que has hecho en los campeonatos”.