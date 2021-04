El presidente de Unicaja muestra todo su apoyo a los jugadores

No es cosa de junta directiva, ya ni siquiera de la afición, que siempre está ahí, sino de toda Almería y de Andalucía. No es solo de gente de la calle, sino que procede de instituciones, empresas y medios de comunicación. “Estos jugadores deben ser conscientes de que han generado una expectación de dimensiones extraordinarias, y que todo el camino que han seguido hasta estar donde se encuentran, no ha sido en vano”. Antonio Rodríguez quiso contarle a la plantilla, en primera persona, lo que está llegando al club en los días previos a un fin de semana decisivo como es el que se avecina, consistente en “un alud de apoyos y de ánimos desde todos los ámbitos imaginables”. El presidente ahorrador, que ha sido un fiel seguidor del equipo en su primera temporada como máximo representante de la entidad, lo deja claro: “Se lo han ganado a pulso, siendo protagonistas de episodios épicos del deporte”.

De este modo, Rodríguez pone en valor ya no solo la fase regular, finalizada en una meritoria tercera plaza, sino lo demostrado en los playoffs. “Ha habido dos vehículos con los que han llegado a una gran final que todavía no está acabada: la capacidad de superación y el coraje”. Y es que, recuerda, “hasta ahora han remontado un 0-1 en contra en cuartos de final y un 1-0 adverso en semifinales, y en ambas ocasiones lo han logrado de modo heroico, despertando un sentir generalizado de admiración, que se ha tornado confianza de cara a lo que viene”. El presidente remarca “el valor extraordinario que tiene pegar a la gente a la pantalla, levantarla del sillón con cada punto, aficionados al voleibol y seguidores de otras modalidades, o de ninguna, ya que al final de lo que se trata es de una conexión entre el esfuerzo y el sacrificio que se ponen sobre la pista y la ilusión de las personas, ávidas de emociones”.

En todo caso, el mandatario blanquiverde no olvida a los dos rivales hasta ahora, ni a su gran nivel: “Río Duero Soria primero y CV Teruel después han sido gigantes y por eso tiene más mérito lo logrado por Unicaja Costa de Almería, por sus jugadores, todos, porque se ha ganado en equipo”. Respecto a CV Guaguas, “todo el mundo sabía que era el favorito, ganador de la fase regular, líder sólido, muy regular en su juego, por supuesto, pero a su vez el mejor adversario posible para agrandar todavía más la leyenda que están escribiendo, por el bien del voleibol, los jugadores verdes”. Se refiere Antonio Rodríguez a las audiencias que se están logrando durante este playoff por el título, “llamando a apasionarse con el vóley a muchísimas personas a las que este deporte les resultaba ajeno, o menos atractivo de lo que realmente es, y esta plantilla, junto a sus rivales, por supuesto, están creando afición”.

Verdes contra celestes, naranjas y amarillos, siempre un producto atractivo para el espectador y ojalá que para el patrocinador, es uno de los mensajes llegados a esta plantilla que se dispone a hacer historia: “Jamás ningún equipo ha levantado un 2-0 en contra en la final, y como bien ha dicho toda la plantilla para el comienzo de la semana, si por algo se ha caracterizado el equipo es por ser capaz de darle la vuelta a situaciones muy adversas”. Habrá una gran audiencia de nuevo, sumándose cifras seguro que muy altas de seguimiento de Andalucía TV, Teledeporte, YouTube, con el streaming de la RFEBV, y las demás plataformas interesadas en retransmitir todo lo que suceda este fin de semana: “La gente espera grandes cosas de Unicaja Costa de Almería, que sea capaz de empatar la eliminatoria y regresar a por todas a Gran Canaria, pero esto es deporte de élite, y solo es seguro que se dejará la piel”.