La primera caravana

A las ocho de la mañana de hoy sábado cinco autocares ponen rumbo a Córdoba por la A-92. Bien por los pueblos del norte de la provincia, tipo Abrucena, a la llegada a Granada bajando el Puerto de la Mora, al cambiar de calzada a la altura de Antequera, o ya en la circunvalación de Córdoba, a esta caravana se le van a unir más coches con bufandas rojiblancas que van a componer la totalidad de la caravana almeriense que se ha formado para acudir al Nuevo Arcángel.

La afición de la UDA se ha animado como no hacía desde la temporada del ascenso con Javi Gracia. También es cierto que ha estado con sus jugadores en estas últimas malas temporadas, con la angustia en garganta en más de una ocasión. Buena cuenta de ello pueden dar en el propio coliseum franjiverde o en Anxo Carro de Lugo. Ahora la situación es muy diferente tanto por las sensaciones que transmite el equipo como por la tranquilidad de ver un partido de fútbol sin esa agonía pasada, que te alejaba más de los estadios que te acercaba.

Ante el Córdoba, FF encajó la primera derrota como técnico de la primera plantilla

No hay que confundir el buen momento del equipo y la actitud que está demostrando con el favoritismo. El Almería está subiendo peldaños en la tabla porque sus jugadores se parten la cara durante más de 93 minutos cada fin de semana. En el momento en que se baje un poco el pistón, aunque sea en el tiempo de descuento, los rojiblancos serán tan vulnerables como en las infaustas temporadas anteriores. Por eso, mirar más allá de los 50 puntos o pedirle que gane por decreto algún partido es una total temeridad.

En los días de gran expectación o de jarana en el graderío, la mayoría de los equipos fallan. Se desconcentran, se dejan llevar por el ambiente y terminan levantando el pie del acelerador. Por eso, el duelo de esta tarde es mucho más peligroso de lo que la gente se cree. El Córdoba, hoy por hoy, no es superior al Almería y si los rojiblancos están al nivel de los últimos choques, lo normal es que se hagan con los puntos. Pero si los de Fran Fernández se confían por los pésimos números del colista, se van a volver con el rabo entre las piernas.

Como la temporada pasada, el Córdoba es un rival francamente desordenado, que ataca sin más sentido que balón a la olla y a pelear más que nadie. Así se salvó la campaña anterior y así ha comenzado jugando ésta, después de que el almeriense Francisco se marchara por los problemas económicos que tenía la entidad para fichar. Ante esto, los rojiblancos tienen que saltar al césped con carácter, sabedores de que los minutos van en contra de los locales. De no verse sorprendido en el inicio y ser capaz de adueñarse del balón, el partido estará donde al Almería le gusta.

Por su parte, Sandoval volverá a realizar cambios en el once, siguiendo una dinámica en una formación que aún no ha logrado estabilizar su sistema de juego. El madrileño, que ha utilizado ya a 23 futbolistas en la competición liguera, no podrá contar en esta ocasión con el zaguero tinerfeño Jesús Valentín.

Si Sandoval opta por recuperar la línea defensiva con tres centrales podría producirse otro debut más con el Córdoba, ya que además de los fijos Aythami y Álex Quintanilla entraría Luis Muñoz, que llegó cedido por el Málaga.

En el resto de las líneas también hay incógnitas, puesto que el pobre rendimiento del equipo en su último partido en Granada y las posteriores críticas del entrenador incitan a pensar en una nueva revolución.

En los siete partidos disputados, el Córdoba solamente ha sido capaz de cosechar tres empates -todos ellos en casa- y el clima de nerviosismo ha ido en aumento. El debate sobre la continuidad de Sandoval flota en el ambiente de este duelo después de que el equipo esté protagonizando a las órdenes del madrileño uno de los peores comienzos de campeonato de toda su historia.