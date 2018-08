La primera decepción no se hace esperar

Había ilusión e incertidumbre entre los aficionados por ver al primer Almería de la temporada. Desde hace dos años, el equipo rojiblanco no juega ni un solo partido veraniego en el Mediterráneo, por lo que la oportunidad inicial para ver en acción al nuevo proyecto de Fran Fernández era el pasado por la televisión ante el Cádiz. Y la decepción no pudo ser más profunda.

No fue un equipo de Fran Fernández, como el mismo reconoció. No había ansiedad por los puntos, no había necesidad, no había obligación imperiosa, no había un contexto que le hiciera jugar con tanto miedo en el cuerpo. En peores circunstancias, los conjuntos del míster almeriense han jugado bastante mejor al fútbol en temporadas pasadas. Sin embargo, el viernes el Almería zozobró de forma inesperada. No hizo nada más que defenderse, sin la más mínima intención de jugar al fútbol o buscar con algo de claridad la portería contraria.

Ocurrió lo que tenía que ocurrir ante un Cádiz bastante normal, con un juego que tampoco era prodigioso, pero que sí iba a una en la presión y en la búsqueda del gol. De esta manera, se prolongan las malas sensaciones que los rojiblancos ya mostraron en pretemporada, sin gol ni desplegando el juego de control y vertical que le gusta practicar a Fran Fernández.

Para lograr cambiar esto, el míster sabe que le faltan jugadores de peso en el equipo y en la sala de prensa del Ramón de Carranza volvió a pedirlos. Es cierto que la apuesta del club es interesante, con la llegada de muchos jugadores jóvenes que tratan de abrirse paso, pero hace falta un grado de experiencia y de saber estar que en el mercado cuesta un dinero que el Almería no parece dispuesto a soltarlo.

Lo máximo a lo que se aspira es a dos futbolistas bisoños más, casos del Yan Eteki (Sevilla B) y Espiau (Las Palmas B). Se cierren o no pronto, las armas (como el propio Fran definió la falta de alternativas que tenía en el banquillo del Carranza) que recupera el míster son René, Álvaro Giménez, Andoni y posiblemente Montoro.