La 3ª prueba de los 'JDM' reunirá en Almería a 87 jugadores.

El bádminton en Almería continúa con sus jornadas de los Juegos Deportivos Municipales y además, con la labor de fomentar el deporte entre los almerienses para que su arraigo traiga futuros éxitos en la ciudad. Además, la realización del deporte está unida a los hábitos de vida saludable, un estilo que gracias al Patronato Municipal de Deportes, va calando en la sociedad almeriense.

La Escuela Deportiva Municipal de Bádminton continúa inmersa en los Juegos Deportivos Municipales y mañana disputarán la tercera jornada que congregará a 87 deportistas almerienses en el pabellón José Antonio Segura. Fernando Carrillo, presidente del Club Mercapinturas, que también coordina la EDM, ha manifestado “la implicación de los jugadores y sobre todo, la participación que está siendo muy elevada porque hasta el momento han competido hasta 100 deportistas tanto masculino como femenino”.

La tercera jornada de los Juegos Deportivos Municipales de Bádminton se celebrará con las diferentes categorías, desde la categoría sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 y las categorías absolutas A, B y C, tanto en masculino como femenino. La competición comenzó el 26 de enero con la primera jornada, la segunda sesión se realizó el 23 de febrero y mañana, 16 de marzo, los almerienses podrán disfrutar de una nueva cita en el calendario. El 4 de abril se realizará la cuarta jornada y concluirá el 25 de mayo se pondrá el cierre a los Juegos Deportivos Municipales.

El pabellón José Antonio Segura acoge estos juegos y se habilitan un total de ocho pistas de juego para llevar a cabo una larga jornada deportiva. Asimismo, en todas las jornadas se les da una medalla a los campeones y diploma a todos los participantes puesto que Fernando Carrillo, afirma que “los jugadores van puntuando de cara a la clasificación general, donde en la última jornada recibirán premio los tres primer clasificados de cada categoría”.

El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado “el trabajo que realizan desde el club Mercapinturas” y además, ha animado “a los jóvenes a participar y practicar bádminton porque entre todos, conseguiremos que esta práctica deportiva tenga más seguimiento si cabe en la ciudad”.