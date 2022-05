El Pulpileño buscará el milagro en Alzira

Posiblemente José Luis Loreto no pensó que sería tan difícil conseguir el objetivo de la permanencia cuando firmó por el Atlético Pulpileño, y es altamente probable que el presidente del club, Mariano Muñoz, no augurase tal situación cuando decidió apostar por el cambio de inquilino en el banquillo. Obviamente es imposible saber si Sebas López habría sido capaz de que el rumbo no se torciera tanto como lo ha hecho, pero nada de eso importará a partir de las 12:00 de este domingo, cuando eche a rodar el balón en Alzira en un partido que puede significar el adiós del Pulpileño a la cuarta categoría del fútbol nacional... O no. Que sea que no es la única ambición de la escuadra rojinegra, que mantiene un hilo de vida al que se quiere agarrar.

Lo crítico de su situación es la consecuencia de una racha pésima en los dos últimos meses, cuando ha acumulado siete partidos sin ganar, con cuatro derrotas consecutivas. Un equipo que pelea por no bajar no puede soportar tal concatenación de resultados, y de ahí que sus opciones de lograr la salvación sean muy pocas.

Para llegar con vida a la última jornada el Pulpileño necesita, de perder en Alzira, que no sumen ni el Atlético Mancha Real ni el Atlético Levante. Ambos tienen 37 puntos, por 34 de los almerienses, aunque el Pulpileño le gana el average particular a los dos. Si los dos perdieran, y aunque el Pulpileño también caiga, seguiría habiendo una mínima opción en el último partido. Si empatan o ganan, los de Loreto estarían obligados a hacer como mínimo lo mismo que ambos rivales, que ocupan uno de ellos plaza de descenso (Mancha Real) y el otro puesto de promoción (At. Levante). Por encima, con 38, se encuentra el Águilas, que también puede involucrarse en la pelea siempre y cuando no gane y sí lo hagan los de Pulpí.

Loreto todavía no sabe lo que es celebrar un gol como entrenador del Pulpileño, tras haber dirigido al equipo en tres encuentros. Cayó con estrépito en los partidos ante Recreativo Granada (0-3), Intercity (4-0) y Mar Menor (0-2), aunque la racha sin anotar gol se prolonga a lo largo ya de cinco encuentros completos.

El Alzira llega al partido con poca moral, tras perder en Socuéllamos, y tiene opciones muy remotas de poder meterse en play off. Para ello necesita que en los dos últimos partidos no sumen ni Eldense ni Mar Menor, algo que parece muy improbable, además de ganar ellos sus partidos.

Loreto no podrá contar por sanción con el delantero Casi, mientras que no hay castigados en el equipo valenciano.