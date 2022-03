El Atlético Pulpileño deja escaparse vivo al Águilas (2-2)

El Atlético Pulpileño-Águilas contó con todos los atributos de un derbi local, pese a que los dos contendientes sean de comunidades autónomas diferentes. El Pulpileño perdió dos puntos de forma algo incomprensible ante un rival que reaccionó cuando estaba prácticamente 'muerto', ya que el cuadro local se colocó con 2-0 al cuarto de hora de la segunda parte y además jugaba con uno más desde el minuto 32. Los murcianos lograron no solo acercarse en el marcador, sino empatar para arañar un punto que, no obstante, los mantiene todavía a cuatro puntos del equipo de Sebas López, que de esta forma desaprovecha una ocasión de oro para alejarse más de la zona de descenso.

Sebas hizo pocos cambios con respecto al once que ganó en Melilla. Entró en el 11 el ex del Águilas Barrenetxea, que se ubicó junto a Fer Rubio y Borja García en el medio. Repitió con Erik entre palos, ante la lesión de Héctor Pizana, que sigue en el dique seco, y apostó nuevamente por Primo como lateral zurdo en detrimento de Nacho Ruiz. Los hombres más ofensivos fueron Andrés García, David Segura y Nacho López.

Tardaron muy poco los de Sebas López en pisar el área, apenas dos minutos, con un centro de David Ardil que despejó el arquero. En el 5', fue Andrés García quien probó suerte de falta directa y poco después hizo lo mismo su compañero david Segura (7'), también sin éxito.

El choque fue muy igualado durante la primera media hora, con la posesión dividida y las defensas imponiéndose, aunque se generó peligro en ambas áreas a balón parado.

En el 32' llegó una de las claves del encuentro en una decisión arbitral quizá algo rigurosa, pero que sin duda benefició al equipo almeriense. Gaffoor quiso salir de la 'cueva' con el balón controlado, pero se le fue demasiado larga y cuando quiso rescatarla se llevó por delante a Borja García en la medular, al que hizo bastante daño. El árbitro estaba encima y no se lo pensó: roja directa.

No tardaría en aprovecharlo el Atlético Pulpileño, aunque antes se salvó de que el Águilas se adelantara. Los murcianos parecieron reaccionar a la expulsión de su compañero y gozaron de dos opciones: la primera fue de Rafa Chumbi, quien remató de volea un córner con la zurda y se le fue fuera por muy poco (37'). La segunda también se derivó de un saque de esquina que rozó el larguero y cuyo rechace le cayó a Quim Araújo, quien remató cruzado y la zaga tuvo que sacar in extremis bajo palos (42').

La respuesta del Pulpileño llegó en forma de gol y lo cierto es que fue un golazo. Un ataque conducido por la derecha derivó en un perfecto centro de David Ardil que David Segura cabeceó desde el punto de penalti para alojar el balón cerca de la escuadra. Justo se pisaba ya el minuto 45', uno de esos tantos realmente psicológicos, y más jugando ante 10.

Sucedió lo inesperado

Sebas dejó en la ducha a Andrés García, con amarilla, y refrescó el equipo con Javi Areso. El Pulpileño salió con la intención de matar el partido y evitar problemas atrás. En el 56' una galopada de Barrenetxea por la izquierda derivó en un envío muy peligroso al corazón del área que despejó el portero con acierto.

El ex del Águilas sería protagonista poco después con el gol que parecía encarrilar completamente el paetido y que llegó tras una perfecta contra que comenzó en Borja García, quien pasó a la izquierda para que remontara la banda Javi Areso. Su pase de la muerte lo aprovechó a placer el propio Barrenetxea, quien de esa manera anotaba ante el equipo en el que comenzó la temporada.

Sin embargo, no está acostumbrado el Pulpileño a no sufrir, así que justo en el saque de centro un envío larguísimo de Quim Araújo fue peinado por Rafa Chumbi al interior del área y Cellou lo aprovechó a la perfección, cruzando el cuero por bajo ante Erik. El Pulpileño no llegó a tocar la pelota mientras ganaba por 2-0.

Y la cosa pudo ir a peor si Pedro Inglés acierta a puerta vacía, de cabeza, en el 69', tras un centro de Cristo Martín y una mala salida de Erik. El remate del aguileño se fue fuera de forma inopinada con todo a su favor.

El Águilas estaba plenamente en el partido y volvió a crear peligro en el 75', con una falta lateral de Cristo Martín que no remató en buena posición Chumbi, y finalmente tiró fuera el recién incorporado Uri. Pese a jugar con uno menos y haberse puesto 2-0, el Pulpileño sufría lo indecible ante el asedio del Águilas.

Y llegó el empate, aunque parezca increible. El ex pulpileño Cristo Martín sacó una falta pitada justo al borde del lateral del área, que fue reclamada como penalti. El envío del canario al segundo palo fue cabeceado a placer por el propio Uri, que lograba empatar el partido ante la incredulidad de los locales (77').

El Águilas siguió envalentonando y capitalizando la pelota, con varios acercamientos peligrosos que no obtuvieron frutos. El Pulpileño se quedó muy tocado y no reaccionó hasta la recta final, en una gran galopada de Javi Areso que se fue de todos por la derecha y se plantó ante el arquero para lanzarla fuera con todo a su favor, y con algún compañero esperando en buena posición. Era el 3-2 y se fue al limbo.