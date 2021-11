El Pulpileño pierde una oportunidad de oro de asaltar plazas de 'play off'

El inesperado empate cosechado por el Atlético Pulpileño este domingo en su partido frente al Marchamalo –por la posición de colista del equipo castellano-manchego y la buena racha de los pulpileños– dejó un mal sabor de boca por la oportunidad que supuso de haber asaltado los puestos que dan opción al final de la liga regular de jugar por el ascenso a Primera RFEF. El equipo de Sebas López sigue a un paso de estos puestos, que ya ocuparía si hubiera conseguido la victoria.

Este año los cinco primeros puestos de la clasificación tienen premio. El primero asciende de forma directa, y los posicionados entre el segundo y el quinto tienen derecho a disputar un ‘play off’ por el ascenso. Actualmente el equipo de Sebas López marcha octavo con 18 puntos en un grupo V de Segunda RFEF muy igualado y con casi todos los equipos en un pañuelo. Esto hace que, de haber ganado al Marchamalo, los rojinegros se habrían colocado con 20 en la quinta plaza, empatados con el tercero (Recreativo Granada) y el cuarto (Melilla). El histórico Hércules cierra el grupo de privilegio, quinto con 19 unidades, mientras que el segundo es La Nucía, con los mismos puntos (22) que el líder provisional, Intercity de Alicante.

“Todos pensábamos que íbamos a ganar, nos encontrábamos con un rival que fuera de casa no había conseguido sumar”

Sebas López fue muy sincero en rueda de prensa tras el empate ante el Marchamalo, que además llegó in extremis, con un gol de su ‘Pichichi’, Cristo García, en el minuto 83. “Todos pensábamos que íbamos a ganar, nos encontrábamos con un rival que fuera de casa no había conseguido sumar”, reseñó el técnico, quien no obstante apunta que en la categoría “todos los equipos equipos son muy difíciles de batir”. A López, que felicitó al Marchamalo por su partido y su punto logrado, no le sorprendió el planteamiento del rival: “Tenían las ideas muy claras, nos han dejado circular en zonas de iniciación e incluso de creación, pero no lo tuvimos nada claro en canto a centros y remates”.

Además, abundó el míster, el Marchamalo “nos consiguió marcar en su primera llegada”, algo que motivó que su equipo entrará “en una dinámica de nervios, con jugadores fuera de su sitio y es verdad que hemos empatado a base de corazón, pero después ha habido muchas pérdidas de tiempo y prácticamente no se ha podido jugar”.

El Pulpileño afrontó el choque con tres bajas, pero eso “no es una excusa” a juicio de su entrenador, ya que “cuando configuramos la plantilla sabíamos que estas fechas iban a llegar, con jugadores sancionados y lesionados”. El equipo de Pulpí tendrá un duro choque el próximo sábado en Granada ante un filial rojiblanco que aspira a todo y marcha tercero. “Hay que intentar hacer bueno este punto”, apostilla Sebas López.