El Pulpileño firma tablas en Bullas y todavía sigue invicto

Después de encadenar tres victorias consecutivas, el Atlético Pulpileño se tuvo que conformar con un trabajado punto en casa de un correoso Bullense. Los almerienses, que siguen liderando la tabla clasificatoria en el Grupo XIII A, siguen sin saber lo que es perder en lo que va de temporada en la competición liguera. Este domingo tuvieron un complicado hueso de roer, pero los jugadores de Sebas López volvieron a mantener su meta a cero y dan por bueno este empate a domicilio en un campo muy difícil.

Bullense: Ginés (Darío 24’), Parra (Enrique Gómez 45’), Alberto, Eloy (Aday 78’), Platas (Ros 45’), Molina, Miguel Ángel, Gimeno, Aitor, Alcaraz y José Luis.

Atlético Pulpileño: Héctor, Mario, Rubén Primo, Matías, José Manuel (Cristopher 45’), Samuel (Julen Gutiérrez 69’), Diego Martín (Traoré 80’), Juan Ramón, Álvaro Garrido, Francisco Javier Zafra (Alberto Rodríguez 45’) y Fran.

Árbitro: Antonio Bajo Martínez. No hubo amonestaciones para los locales. Por parte visitante vieron la cartulina amarilla los jugadores Fran y Cristopher.

Incidencias: Partido correspondiente a la 17ª jornada en el Grupo XIII A de Tercera, disputado en el Municipal Nicolás de las Peñas a puerta cerrada por protocolo COVID-19.

Un excesivo castigo para el conjunto huercalense en La Unión

Cuarta derrota en las últimas cinco jornadas para un Huércal-Overa que sufrió un excesivo castigo en su visita al feudo de un La Unión que se adelantó con el tempranero gol de Valdeolivas. Sánchez aumentó las distancias en el 17’ pero Campanas recortó de penalti (20’). No obstante, los almerienses se marcharon al descanso con un resultado adverso de 3-1. Tras la reanudación no dejaron de intentarlo los huercalenses, se encontraron con el cuarto en contra, pero no arrojaron la toalla y pusieron contra las cuerdas a su rival.

La Unión: Hugo, Algar, Pedro (Iván 84’), Alberto (Linares 60’), Sánchez (Rubén 82’), Collados, Harrison, Valdeolivas, Renato, Ayala y Castellano.

Huércal-Overa: Javi, Iván (Jaime 45’), Vitalijs, Álex Bautista, Nano, Campanas, José David, Jay, Carlos Pérez, Joseda y Asen (Heredia 75’).

Goles: 1-0: Valdeolivas 6’. 2-0: Sánchez 17’. 2-1: Campanas (p) 20. 3-1: Pedro 41’. 4-1: Renato 61’. 4-2: Nano 70’. 4-3: Campanas (p) 77’.

Árbitro: José Antonio Rodríguez Díaz. Amonestó a los locales Castellano, Harrison, Alberto, Linares. Roja a Ayala (77’). Por parte visitante vieron la cartulina amarilla Asensio, Bautista, Javi, Jay.

Incidencias: Partido correspondiente a la 17ª jornada en el Grupo XIII B de Tercera División, disputado en el Polideportivo Municipal de La Unión.