El punto de inflexión de un Unicaja Almería al 60%

No está para perder el tiempo una de las mayores estrellas de la Superliga como el chicharrero Alejandro Fernández, hombre-título que ganó tres consecutivas, dos con Unicaja y otra con Ca’n Ventura, más dos Copas del Rey también seguidas, una con cada equipo, sin olvidar una Supercopa en su segundo año en Almería. A su trabajo va unido, inexorablemente, el ‘ejercicio’ de levantar trofeos, que fue lo que se propuso cuatro años atrás y que ya no puede dejar de lado, como algo que es indivisible a su condición de jugador profesional: “Mi mentalidad desde el primer día que fiché aquí es ganar títulos, si no, la verdad es que no hubiese venido, y personalmente daré todo lo posible para hacerlo posible”.

En esta segunda etapa en el club blanquiverde, tras una primera en la que ganó la liga y el triplete, las cosas pintan bien para que pueda ver cumplido su objetivo, y el triunfo del fin de semana no ha hecho sino dejarlo al descubierto: “Fue algo muy importante, porque anímicamente es una victoria muy buena para todos, el equipo necesitaba sacar una así; un 3-2 al final te motiva mucho, empiezas a entrenar la semana muy bien, la mentalidad durante la primera vuelta cambia… hemos jugado contra un Teruel fuerte y le hemos ganado, sabiendo las cosas como las tenemos, que Víctor se está recuperando, que Rubén está jugando genial… un conjunto de cosas buenas que están pasando, por lo que fue bastante importante”.

Sin dejar de reconocer que “está claro que si hubiese sido 3-0 rápido habría sido mejor para nosotros, mirándolo de la manera que pasó” se lo toma como todo “un punto de inflexión que ha hecho que estemos mucho más motivados que antes”, lo que confiesa para sacar una lectura clave: “Estamos frente a un Teruel muy fuerte y Almería todavía está creciendo, y hemos ganado, así que es un punto de partida buenísimo; en la Supercopa fue un 3-0 para ellos pero tampoco es que yo lo lleve a ser muy muy muy importante –enfatizando-, es un torneo que llevo jugándolo 3 años, los tres en Teruel, y es complicado ir a un pabellón con 3.000 personas, en el que todo está a su favor, es muy difícil allí ganar una Supercopa allí”.

Como no, no deja de reconocer que “aparte de todo eso Teruel es un equipazo, es merecido todo lo que está haciendo y los años buenos que lleva”, pero espera que este año “cambie la sintonía de la canción y Almería pueda darle cara”. Tanto lo del punto de inflexión como el punto de inicio admiten además el matiz de que el equipo de Unicaja está todavía, según su estimación “a un 60%”, y lo explica: “Yo creo que todavía hay mucho margen de mejora y seguro que con el paso de la temporada lo iremos viendo”. Por ahora “esta victoria fue un golpe de energía que nos da a todos, porque si hubiésemos perdido habría sido no un palo, pero bueno, al final vienes a entrenar con otra mentalidad, otra vez te ha ganado Teruel”.

La faceta personal de Álex Fernández es una de las más destacadas y valoradas por quien lo conoce, y la deja salir cuando piensa que en pocas horas estará de nuevo pisando Mallorca tras la desgracia: “Tengo muchos amigos allí y ha sido un momento complicado para ellos, pero bueno, al final todos mis conocidos y mis allegados han estado bien, pero quiero dar mucho ánimo a toda esa gente que ha tenido problemas y estoy deseando ir”. En cuanto a lo deportivo estrictamente, “de Manacor el poco conocimiento es que está recién ascendido, que en la Superliga 2 lo hizo bastante bien y que es una cancha difícil, muy pequeña, que se llena de gente y en la que lo tienen muy bien montado”.

Allí solo ha jugado amistosos en su estancia en Palma y por eso sabe lo que dice cuando asegura que “es complicada”, algo común en la Superliga: “Hay equipos que tienen ese tipo de canchas, como el año pasado en Palma, que teníamos la German Escalas, que es pequeña y los equipos de fuera vienen y lo notan, así que ellos, por ese lado, tienen un poquito de beneficio”. Sin embargo, es el tiempo de pensar en afinar al mismo Unicaja: “Creo que este partido va a ser más pensar en nosotros y en llevar a cabo el trabajo que dice Manolo, el trabajo de la semana, con la mentalidad de que nosotros lo hagamos bien, y si es así, las previsiones de cara al resultado pueden ser buenas”.

Ojo, que ya hay sorpresas: “Que un recién ascendido le gane a Soria quiere decir que están haciendo las cosas bien los equipos que llegan a Superliga; pasó en la primera jornada lo que me esperaba, más o menos, y algo importante es que hubo varios 3-2, lo que quiere decir que los equipos están a un nivel parecido”. En la isla habrá otra decisión del míster sobre el líbero, y Fernández está encantado con su compañero ‘Casi’: “Es buenísimo tener un chico tan joven y con unas cualidades tan buenas, que aporta tanto al entrenamiento, por supuesto, y buscará minutos y yo intentaré que no los consiga –risas-; que va, yo sé que a lo largo de temporada va a jugar mucho porque se lo merece y es un jugador de alto nivel”.

Esa decisión se tomará cada choque siempre con la máxima de que “al final hay que pensar en el conjunto y mirar al equipo, y si el equipo está mejor con el uno o está mejor con el otro, pues que así sea, pero el que le toque jugar tiene que tirar para adelante”. Otro factor que debe empujar tal cual lo ha hecho en el primer día es la grada, a la que agradece su aportación clave para la victoria del sábado: “Para un jugador lo que pasó el sábado es maravilloso, tener a ese público, que está todo el rato animando incansable y que se deja la piel…, al final uno nota ese aliento que uno necesita para ganar ese tipo de partidos de 3-2 y la verdad es que estoy contentísimo y que espero que siga así durante toda la temporada”.