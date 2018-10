Tres puntos para CB Mercapinturas Almería en Oviedo

Este pasado fin de semana el Club Bádminton Mercapinturas Almería viajó a Oviedo para disputar sus tres primeros partidos de 1º Nacional. La expedición almeriense estuvo compuesta por Irene Segura, Isabel Martínez, Belén Peña, Fernando Carrillo, Jesús Salso y Miguel Serrano.

El primer encuentro lo disputaron frente al CB Alicante, uno de los favoritos de la liga. En el DX Fernando Carrilo e Irene Segura no pudieron hacer mucho ante la consolidada pareja alicantina formada por Alberto Perals y Ana Ramírez (11-21/13-21). En el DF Belén Peña e Irene Segura pese a que lo intentaron no pudieron hacerse con la victoria y cayeron en dos juegos frente a María Jesús Almagro y Helena Sánchez (21-21/14-21). En el DM hicieron pareja Jesús Salso y Miguel Serrano, perdieron en dos sets (15-21/13-21). Ya pasando a los individuales en el IF 1 Belén Peña se enfrentó a Adika Carulla, contra la que perdió por 2-0 (14-21/15-21). En el IM 1 Fernando Carrillo no pudo contener el buen juego de Alberto Perals (8-21/14-21). En el IF 2 Isabel Martínez pese a que jugó bien sobretodo el primer set no logró hacerse con la victoria (16-21/13-21). Y por último Jesús Salso estuvo muy cerca de lograr un punto para Almería en el encuentro, pero terminó cayendo en tres juegos (22-20/8-21/11-21). De esta manera el CB Alicante se impuso por 7-0 al Mercapinturas.

El siguiente encuentro era de vital importancia para el Mercapinturas ya que era frente a un rival directo, Jorge Guillén. El DX fue un encuentro muy disputado en el que por pequeños detalles cayó del lado del club malagueño y Antonio Rico e Iris Cazorla dieron el primer punto frente a Fernando Carrillo e Irene Segura (17-21/19-21). En el DF Belén Peña e Irene Segura formaron pareja pero no pudieron hacerse con la victoria en otro partido muy ajustado, este acabó alargándose hasta los tres juegos (18-21/21-17/19-21). En el DM Jesús Salso y Miguel Serrano disputaron otro partido que también fue a tres sets, pero esta vez el resultado sí que fue favorable para Almería (19-21/21-14/21-19). Continuando con los Individuales, en el IF 1 Isabel Martínez cayó por la mínima ante Ana González en un partido muy parejo (18-21/20-22). En el IM 1 Fernado Carrilo no tuvo que disputar el partido debido a que Manuel Jesús Gómez no pudo jugar. En el IF 2 Belén Peña venció a Elena Carnero en un encuentro donde el primer set fue parejo pero el segundo se lo llevo la almeriense con cierta facilidad (21-19/21-7). Y el último encuentro era el IM 2, donde se decidía el resultado del encuentro debido al 3-3 en el que se encontraba el marcador, finalmente, tras un duro partido, Jesús Salso dio la victoria al Mercapinturas en un partido de infarto a tres juegos (14-21/21-16/21-14). De esta forma el Mercapinturas logró vencer por 4-3 a Jorge Guillén.

El último encuentro de la jornada fue ante Astures, un rival complicado. En el DX Miguel Serrano e Irene Segura jugaron un partido muy parejo frente Peter Joseph y Natalia Rodríguez, donde últimos se acabaron llevando el partido en tres juegos (16-21/21-14/13-21). En el DF Belén Peña e Irene Segura cayeron en dos juegos frente a Natalia Rodríguez y Ruth Veiguela (14-21/16-21). El último partido de dobles, el DM lo jugaron Jesús Salso y Miguel Serrano por parte de Almería, y Jose Molares y Hector Tobar por parte de Astures, el tercer punto del encuentro se lo llevó de nuevo Astures en un dobles de infarto que se decidió por pequeños detalles (14-21/21-16/17-21). Ya en los individuales tanto Isabel Martínez como Fernando Carrillo ganaron el IF Y IM 1 en dos apretados sets (23-21/21-18 el femenino y 22-20/25-23 el masculino). En el IF 2 Ruth Veiguela venció a Belén Peña y consiguió el cuarto punto para su equipo (12-21/16-21). Y por último en el IM 1 Jesús Salso se enfrentó a Victor Vejo en un partido que acabó del lado de los de Astures, pero el encuentro fue largo y disputado (18-21/24-22/10-21). De esta manera Astures se hizo con la victoria por 5-2.