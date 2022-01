Recital de Ecoculture Costa de Almería ante Peñarroya (90-60)

Ecoculture Costa Almería dio todo un recital de buen baloncesto ante el Climanavas Agrometal Peñarroya, siendo muy superior al conjunto minero, sobre todo tras el descanso, y logrando una victoria muy merecida en su camino por la Liga Eba de baloncesto masculino.

Fue un partido redondo de los de José González, que ganaron todos los cuartos consiguiendo una importante renta al terminar el choque que les permite seguir ocupando la primera plaza del grupo D-A.

Gran primer cuarto de ambos equipos, gran ritmo de juego y acierto de cara al aro. Mucha igualdad aunque sin alternancias en el marcador, ya que los rojillos estuvieron por encima desde el 0-2 inicial, con un acertado Luis Rueda que imponía su ritmo y cargaba de faltas a sus defensores. No obstante, los visitantes no se quedaban atrás para no llegar a descolgarse al final del cuarto (23-19).

Mejor inicio para los rojillos, que ampliaron su ventaja con una gran defensa, buenas asistencias y acertados de cara al aro, destacando Alberto González (32-23). Un Ecoculture Costa Almería muy serio y con las ideas muy claras anulaba al equipo visitante que no encontraba su sitio en la pista. Los almerienses, contundentes y con un Valentín Strukov que imponía su domino bajo aros, llegan al descanso con un claro 47-34.

Mejor incluso tras el descanso

Tras pasar por vestuarios los locales mantenían su ventaja desplegando un gran baloncesto (51-36). Reaccionaba el conjunto minero de la mano de Artús provocando que el técnico José González, con un 57-50, pidiera tiempo muerto tratando de parar a los cordobeses. Y lo consiguió, ya que la fuerte defensa rojilla propició que Peñarroya no anotara en los últimos 4 minutos. El conjunto almeriense, de la mano de un Joaquín Reyes en un gran momento de forma y acompañado por Casini, abrió de nuevo brecha llegando al último cuarto dominando el choque (72-50).

Los rojillos cerraban el parcial que venía abierto del tercer cuarto y lo dejaban en 22-0, en un arranque brutal con Reyes acertado desde el tiro exterior (79-50). Koyanouba dominaba la pintura y contribuía a todo un recital rojillo, con todo el equipo aportando y hasta 5 jugadores por encima de los 15 de valoración. En los últimos minutos, con todos los jugadores de banquillo en pista, los locales mantenían la renta, finalizando con un 90-60 que deja claro el signo del partido.

FICHA TÉCNICA

ECOCULTURE COSTA DE ALMERÍA. 5 inicial: Luis Rueda (11), Guille Casini (17), Joaquín Reyes (19), Alberto González (10) y Valentín Strukov (6). Jugaron: Juan Bautista Marsico (5), Raúl Díez, Edmond Koyanouba (15), Alejandro Yebra, David Rodríguez (2) y Nahuel Peña (5).

Valoraciones: Luis Rueda y Guille Casini (+18 ambos) y Joaquín Reyes (+17).

CLIMANAVAS AGROMETAL PEÑARROYA. 5 inicial: Ryan Matthew, Luis Antonio Rodríguez (5), Juan Gabriel García (13), Alberto Artús (13) y Joselito Gutiérrez (3). Jugaron: Marcos Espinosa (6), Rafa Sánchez, Gonzalo Orozco (10), Ángel López (2) y Luis Rodríguez (8).

Valoraciones: Juan Gabriel García (+12).

Parciales: (23-19) (24-15) (25-16) y (18-10).