A recuperar la fortaleza como local

Con ilusiones y energías renovadas encara el CD El Ejido esta jornada en la que jugará, por segunda semana consecutiva, ante su afición. Los celestes llegan de perder el pasado domingo ante el Recreativo de Huelva (0-1) y dos semanas antes también cayeron ante el Real Murcia (0-2), por lo que los del Poniente almeriense solamente piensan en volver a recuperar su fortaleza en un feudo de Santo Domingo donde recibirán la visita esta tarde de un San Fernando que llega a tierras almerienses inmerso en una racha de resultados positivos.

Perder ante los onubenses, sobre todo después de haber ganado el primer duelo a domicilio del curso en Ibiza (1-3), fue muy doloroso para los de Alberto González, ya que tenían muchas ganas de encadenar un segundo triunfo, algo que no han logrado aún esta campaña, y sobre todo brindar a sus aficionados un buen resultado. No pudo ser. El equipo ya ha hecho borrón y cuenta nueva, se han recargado las pilas y la barra de positivismo y, pese a las numerosas bajas, el cuadro celeste saldrá a por todas al césped ejidense hoy domingo, día en el que, por otro lado, finaliza el plazo para elegir el nuevo escudo que lucirá la entidad y cuyo resultado final, obtenido de los votos de los abonados, podría darse a conocer a lo largo del lunes. Un cambio más que se avecina en un CD El Ejido que también quiere encontrar un punto de inflexión y volver a recuperar las sensaciones como local. González ya sabe que tendrá seis bajas seguras, todas por lesión, para recibir a un conjunto isleño ante el que no podrá contar con Dani Hernández, Álvaro González ni Velasco, que están en la recta final de recuperación de sus respectivas dolencias. Tampoco estarán Alfonso, Molo y Fermín, confirmándose que los dos primeros se perderán cuatro y tres semanas de competición respectivamente. Antes esta situación, el técnico malagueño decía que "es verdad que siempre es un handicap tener gente lesionada, pero estoy contento con la gente que va a ir convocada y convencido de que vamos a competir bien".