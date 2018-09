El regreso de Álex Fernández

Mucho elogio, muy merecido, de parte del presidente hacia un hombre que está de vuelta a las filas ahorradoras tras haber dejado un legado de profesionalidad, calidad y caballerosidad, a lo que Álex Fernández se mostró agradecido: " Es un orgullo escuchar las palabras de Ramón y ya lo he dicho en muchas ocasiones, que tenía ganas de volver, porque Almería me ha tratado como en mi casa, yo los considero una familia, y la verdad es que estoy con muchas ganas de empezar la temporada, con mucha motivación, ganas de luchar por todos los títulos, porque al final los jugadores vienen a estos clubes grandes pensando en luchar por ellos y ganarlos, y es una motivación extra que tengo". Aquí comenzó su palmarés.

Es parte de lo que Sedeño, al presentarlo había destacado: "Estamos orgullosos de afirmar que su llegada a Almería en la temporada 2014-2015 le marcó como jugador; vistiendo el número '1', fichamos a un receptor que reconvertimos en líbero y que ganó tres Superligas consecutivas con ese rol, dos vestido de verde y la última con Mallorca, además, en nuestro haber está que por primera vez salió del archipiélago para venir a la península, y lo hizo vía Almería, lo que fue un gran acierto por su parte y por la nuestra". El canario confirmó que efectivamente "fue un punto y aparte" en su carrera: "Ese año estuve a punto de dejar de jugar por las rodillas y Piero me llamó, me ofreció el puesto de líbero; tras probarlo, ha sido, por suerte, un no parar de jugar y de ganar títulos, así que muy contento". Fue presentado por segunda vez en su carrera con Unicaja Almería el gran líbero canario, que manifestó durante el acto de presentación sus ganas de volver al verde y que ha exhibido su ambición: "Vengo aquí para luchar por todos los títulos". Se ve con los mejores socios para alcanzarlo: "Un bloque genial, lo que fue una de las cosas importantes por las que vine, con mucha motivación, una mezcla de gente joven y veterana".