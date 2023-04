El regreso de Chumi permitirá a Rubi devolver la 'normalidad' al once

La UD Almería sigue preparando a puerta cerrada la visita del Athletic Club este sábado al Power Horse Stadium (16:15). Tras la derrota en el Metropolitano y con tres puntos de ventaja sobre la zona de descenso, los rojiblancos necesitan de un resultado positivo en casa ante los vascos para no complicarse la existencia, habida cuenta de que encaran un tramo de cuatro partidos en apenas once días de margen.

La mejor noticia de cara al choque ante los de Ernesto Valverde quizá sea el regreso de Juan Brandáriz, 'Chumi', tras perderse el enfrentamiento con el Atlético por acumulación de amarillas. El central gallego estaba siendo un pilar defensivo en las últimas jornadas y su ausencia se notó en la capital de España, donde el costado compuesto por Kaiky y Mendes pasó una mala tarde para defender las acometidas de Carrasco.

Todo apunta, por tanto, a que el técnico catalán devolverá la 'normalidad' a su once tipo de las últimas jornadas con el regreso de Chumi, que seguramente traiga emparejado la vuelta de Arnau Puigmal a la alineación titular. El todocampista barcelonés, que atraviesa un gran estado de forma, debió ser de la partida ante los colchoneros, pero Rubi optó por sacrificarlo al cambiar el dibujo para reforzar la retaguardia, circunstancia que luego sobre el papel no se vio refrendada debido a las preocupantes carencias defensivas exhibidas por Mendes.

Las otras buenas noticias podrían protagonizarlas Alejandro Pozo y Sergio Akieme. El lateral diestro sevillano no entró en la lista para Madrid por molestias de última hora aunque parece haberse recuperado a lo largo de la presente semana, mientras que el carrilero zurdo madrileño está entrando poco a poco en los entrenamientos grupales y solo falta por ver si volverá este sábado (parece prematuro) o lo hará el próximo miércoles con motivo del desplazamiento a Getafe.

Los caminos conducen a un equipo muy similar, si no idéntico, al que se impuso al Valencia, con Fernando bajo palos, una línea defensiva integrada por Chumi, Centelles, Ely y Babic; Samu Costa, Robertone, Melero y Arnau Puigmal en el centro del campo y tanto Luis Suárez como Leo Baptistao en punta de ataque. En ese esquema el rol clave lo asume Arnau, que en fase ofensiva se convierte prácticamente en extremo y en la defensiva ejerce las funciones de un lateral al uso, entendiéndose a la perfección con Chumi.

Está por ver, no obstante, si Rubi introduce alguna rotación teniendo en cuenta la acumulación de partidos que se avecina, ya que la UDA tendrá que disputar nada menos que cuatro encuentros en el estrecho margen de once días. Al duelo ante el Athletic del sábado le seguirán las salidas al Coliseum el miércoles y el Santiago Bernabéu el sábado 29 de forma consecutiva, cerrando ese particular maratón en casa contra el colista Elche el martes 2 de mayo (19:30).

Hay otro motivo de peso que puede inducir al de Vilassar de Mar a realizar alguna novedad y es que hasta cinco efectivos están apercibidos de sanción en caso de ver una cartulina amarilla. En dicha tesitura se encuentran los centrales Ely y Babic, así como los centrocampistas Samu Costa y Arnau Puigmal y el ariete Luis Suárez. Ramazani ya causa baja este sábado precisamente por ver la quinta tarjeta en el Metropolitano y el staff técnico tiene que gestionar bien esta problemática para evitar llegar mermados a Getafe.