El reloj valorado en 260.000 euros de Turki Al-Sheikh

En su condición de billonario, Turki Al-Sheikh es amante del lujo. Cada visita que realiza a Almería suele hospedarse en hoteles de cinco estrellas, en los que reserva una planta entera para él y su comitiva. El gusto por el lujo del multimillonario dueño del conjunto almeriense también se traduce en los relojes que suele lucir.

Sin ir más lejos, la marca de joyería Jacob&Co, fundada hace 30 años en Nueva York, lanzaba un tuit el pasado 15 de septiembre agradeciendo que el presidente rojiblanco, jefe de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí con el rango de ministro, portase una de sus creaciones con motivo de un partido de la UD Almería durante el curso pasado, a tenor de la indumentaria que lucía, la camiseta con la zarpa de león que ya será recordada como la del ascenso.

Mr. Turki Al-Sheikh (@Turki_alalshikh), chairman of Saudi Arabia's General Sports Authority with the rank of minister, wears his black DLC titanium Bugatti Chiron by Jacob & Co. pic.twitter.com/43SIx3Ad5u