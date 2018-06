Un reto para los chicos de Navarro

La UD Almería B partirá esta tarde, a partir de las 15:00 horas, hacia tierras manchegas, disputarán en la matinal del domingo el partido de ida de la eliminatoria final por el ascenso a Segunda B ante un fuerte Villarrobledo. Esteban Navarro, técnico del filial, habló ayer sobre la previa de un choque que se presenta como muy complicado para un cuadro almeriense que llega a la cita muy motivado.

"Primero hay que hacer un buen partido, porque nos vamos a medir a un gran rival, y a partir de ahí manejar situaciones que nos permitan hacer algún gol. No va a ser nada fácil, pero vamos a trabajar para ello", comentaba el de La Mojonera, que recordaba el duelo de vuelta ante la Arandina destacando que "a nivel anímico supuso para nosotros un golpe de efecto importante, sobre todo para los chavales. Se rebelaron ante situaciones difíciles, complicadas, en una eliminatoria que se nos puso muy cuesta arriba. El saber que uno quiere y puede nos llevó a darle la vuelta a la eliminatoria sin hacer nuestro mejor partido".

Los canteranos de la UDA volverán a tener delante a otro hueso muy duro de roer, que ha disputado nada menos que una decena de fases de ascenso a la categoría de bronce. "La información que tenemos de ellos, y de hecho conocemos también a bastantes jugadores, es que son fuertes en defensa. En el campeonato no han perdido ningún partido en casa, en play off tampoco, y habrá un buen ambiente. Es un club experimentado en estos partidos, ya que es de los que más liguillas ha jugado para subir a Segunda B. Tiene un bagaje ofensivo importante, domina muchas facetas del juego. Es una gran dificultad pero también un reto para nosotros", dijo Navarro, que también advierte que "no es un campo de dimensiones muy reducidas, aunque sí es más pequeño que este. Si nosotros le damos la iniciativa a ellos y le dejamos el balón vamos a pasar muchos problemas, por eso tenemos que ser un equipo sólido en defensa, solidario, trabajador...".

Sobre el rival, el entrenador del Almería B tiene claro que "es un equipo formado para el play off, muy experto, con gente veterana. De hecho recupera a Baquero de una lesión, que también ha manejado muchas temporadas en Segunda B, y lo complementan con gente más joven, de 24 o 25 años, que tienen un potencial bastante grande". En este sentido, recordaba que, en su época de jugador, coincidió con el actual lateral derecho del Villarrobledo, Javi García, cuando ambos militaban en el Roquetas en la 2009-2010, en Segunda B. La mejor noticia para Navarro es que dispondrá, en principio, de todos sus efectivos, y eso "para un entrenador es lo mejor, porque es señal de que no hay lesionados, pero a la vez supone tomar decisiones difíciles, porque con el nivel competitivo que maneja este grupo no es nada agradable". Por último, el preparador del filial quiso mandar un mensaje a la afición: "Que se sientan orgullosos de este grupo y no hay mejor manera de agradecerlo que sacando un buen resultado".