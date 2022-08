El reto tiene doble premio

"Se me ha tachado muchas veces, por motivos diferentes, de no estar dos años en un club. Precisamente en este, en el que estoy tan a gusto y también en la ciudad y con el proyecto, mi ilusión es acabar la temporada y continuar en Primera. Mi ilusión es máxima. Volver a Primera para un entrenador es muy importante. Cuando vine a Almería, tomé un riesgo porque a lo mejor bajas una categoría y no vuelves a la máxima, la que quiero estar. Hay muchos retos a conseguir". Son palabras de Rubi antes del debut el próximo domingo (22:00 horas) frente al Real Madrid. Regresa el Almería la máxima categoría y también lo hace un Rubi que ha repetido pretemporada con el Almería, algo que no ocurría desde el estío de 2014, con Francisco.

Turki Al-Sheikh siguió el camino de Alfonso García y el banquillo rojiblanco fue un ida y vuelta de entrenadores. Hasta que llegó Rubi en abril del año pasado. El técnico nacido en Barcelona y criado en Vilasar de Mar se convertirá en el segundo técnico con más partidos en la historia rojiblanca, lo que tendría un premio doble, ya que en tal caso se celebraría también la permanencia.

"Ojalá avance posiciones dentro de esos grandes entrenadores que ha tenido la Unión Deportiva Almería. Estoy muy motivado", asevera el técnico, en el séptimo puesto de la clasificación de entrenadores con más partidos oficiales al frente del banquillo rojiblanco. En concreto, el catalán ha dirigido 53 partidos, desgranados en 48 la fase regular de liga, dos de promoción y tres de Copa del Rey. En ese tramo ha ganado 28, empatado trece y perdido una docena. Debutó un 1 de mayo en un Almería 2-2 Oviedo sin público y ascendió a la escuadra indálica un ya histórico 29 de mayo en Butarque antes millares de seguidores almerienses.

Porcentaje de victorias 53%. El de Vilasar de Mar ha dirigido 53 partidos al frente del Almería, logrando 28 triunfos

Todo ello con un estilo de juego definido. Asentado en un 1-4-1-4-1, desde el primer momento su obsesión fue hacer un equipo fuerte en el plano defensivo, vistoso y a la vez práctico, con laterales que se incorporen pero a los que no le pillen las espaldas y centrocampitas de diversos perfiles, con bandas que desborden, pero que también ocupen pasillos interiores. Y todo ello con una educación exquisita hacia los diferentes sectores del entorno.

El próximo domingo se irá al quinto puesto de esa tabla de entrenadores históricos; el Día de la Hispanidad superará a Francisco, aún cuarto; al parón mundialista se irá empatado con Alcaraz en el podio y en mayo (dependiendo del avance copero), si todo marcha según lo deseado, alcanzará a Emery, al que le separan 31 partidos. Todavía lejos tendrá a Casuco, quien manda con 127 citas, entre 2000 y 2004, de las que ganó 52, empató 39 y perdió 36 , incluido un ascenso a Segunda División y la posterior permanencia.