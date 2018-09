El reto de lograr la tercera seguida

Son muchas las temporadas que lleva la Unión Deportiva Almería sin ganar tres encuentros de forma consecutiva y este fin de semana tiene una opción inmejorable para lograrla. El equipo está bien, ganando confianza y con ganas de darle una nueva alegría a la afición, que desea sufrir menos esta temporada. De lograrla, de hecho, se sumarían ya diez puntos, lo que significa una quinta parte de la salvación en pocas jornadas.

"El reto es ganar tres partidos consecutivos, tenemos que seguir trabajando y ser ambiciosos. Lo importante es ganar los máximos puntos posibles para sumar confianza", y tratará de hacerlo frente al Reus: "Nos visita uno de los equipos más peligrosos fuera de casa de la categoría, personalmente me gusta su propuesta futbolística. El vestuario está tranquilo, con ganas de que llegue el domingo y jugar ante su afición. No creo que haya euforia, he visto al equipo tranquilo y consciente de nuestro camino", apunta el míster rojiblanco, que tras la victoria en Soria ya dijo públicamente que la euforia del pasado domingo había que rebajarla en poco tiempo.

Los puntos de mañana domingo son tan importantes como cualquiera de los que restan por jugarse. Sin embargo, moralmente sería importantísimo seguir en la parte más alta de la ola para que el Estadio de los Juegos Mediterráneos esté contento y satisfecho. "Nuestra afición merece más, que haya momentos de disfrute, pero tienen que ser conscientes de que necesitaremos su apoyo desde el minuto uno", para vencer a un equipo que la temporada pasada ya sorprendió: "Si pensamos que hay equipos con menos nombre y que estos no pueden hacernos daño estamos equivocados".

Finalmente, Fran Fernández quiso acordarse de Nano. "No lo estaba pasando bien y al final ha tenido que pasar por quirófano. Es capitán y un jugador fundamental, lo necesitamos cuanto antes", sentenció.