El rugby proyecta al mundo su mejor imagen desde Almería

Tras las ediciones de Sevilla, Córdoba y El Puerto de Santa María, la Gala del Rugby Andaluz ha vuelto a ser el mejor escaparate posible para la Federación Andaluza y, gracias a ella, la gente que hace posible el día a día de ‘lo oval’ en la comunidad autónoma. Ideada como un ejercicio de gratitud, y en esta cuarta ocasión desde Almería con motivo de la histórica inauguración del Juan Rojas, la gala ha reconocido la labor realizada por más de una treintena de personas y entidades, siendo las más destacadas tanto la Medalla de Oro otorgada a Juan Antonio Arenas por sus 50 años de dedicación al rugby, como el nombramiento de Alhambra Nievas como ‘Miembro de Honor’ de la FAR.

Ante la presencia de Juan José García Luna, vicepresidente de la Federación Española, el presidente de la institución federativa andaluza, Juan Silva, ha recordado que “habría que remontarse casi ocho años atrás para revivir la última”, y ha reconocido su apuesta clara por Almería: “Pese a hacerse varias propuestas sobre dónde recuperar este evento, el más importante para la Federación, desde el primer momento no he tenido dudas en que teníamos que celebrarla aquí, primero por la gran progresión del rugby en esta tierra, con grandes éxitos deportivos como la consolidación del URA en División de Honor B o como iniciativas como la del rugby inclusivo, donde Almería es pionera, y segundo por el apoyo que las instituciones, con el alcalde de la ciudad a la cabeza, están aportando”.

En ese sentido, Silva ha agradecido a Ramón Fernández-Pacheco su “decisión valiente y acertada de rehabilitar el Juan Rojas para la práctica del rugby”, sin olvidar la felicitación a los homenajeados y congratularse de haber salido entre todos de “unos momentos especialmente críticos”, gracias a la aportación de los reconocidos en una velada muy emotiva: “Muchas veces me he preguntado cómo fue posible que llegáramos a aquella situación, y cuando os miro a todos los diferentes reconocidos me doy cuenta de que fue por desviarnos de los valores del rugby, esos que vosotros mostráis de forma tan patente, valores como la honestidad, el respeto, el trabajo por y para el equipo, la solidaridad… así que sois el espejo en que los jóvenes y todos nosotros nos miramos”.

En sus palabras, el alcalde de Almería ha destacado que su ciudad “se ha convertido en capital andaluza del rugby con esta gala, y también mañana con la inauguración del estadio Juan Rojas, una vez que han finalizado las obras de remodelación y adecuación en las que se han invertido más de 450.000 euros”. El primer edil ha matizado el uso de esa palabra: “Digo invertido y no gastado, porque el rugby merece todo el apoyo institucional que sea posible; en Almería hay más de mil jugadores federados, lo que supone que mil familias tienen una vinculación directa con un deporte que reúne en su práctica tantos valores”.

Encantado de que URA Clan tenga su sede en el histórico emplazamiento del Juan Rojas, Fernández Pacheco ha destacado que el esfuerzo realizado, sin duda, merece la pena: “Se barajaron varios, pero adoptamos la opción más ambiciosa, con la implantación total del nuevo césped natural y sus sistemas de riego, tuberías, drenaje, bombas, aspersores… vallado de la zona norte y reforma de vestuarios, todo ello acondicionado para la práctica del rugby”. Ello con la convicción de que “los almerienses nos podemos sentir orgullosos de ser una ciudad del deporte, de grandes clubes que compiten en toda España, y también de ser una ciudad de deporte base, trabajo principal del Patronato”.

En cuanto a Miguel Palanca, presidente de Unión Rugby Almería, se ha unido al capítulo de los agradecimientos y, visiblemente emocionado, ha hecho una especial mención a la llamada ‘joya de la corona’, el proyecto URA Clan que ahora le da nombre a una Fundación que trabajará por la sociedad almeriense y por la normalización de la vida en común entre todas las personas, sean las que sean las capacidades que tengan. Palanca, lejos de polémicas, ha dicho que “es un gran honor darle vida a una instalación que lleva el nombre de un deportista único en Almería, Juan Rojas”, sobre lo que ha abundado haciendo una semblanza: “Compartimos valores con los que él, como deportista, tenía”.

Así, con un desarrollo fluido y 34 menciones, la IV Gala del Rugby Andaluz ha entregado una Medalla de Oro, 6 de Plata y 14 de Bronce, más la distinción de Miembro de Honor antes referida y ocho placas, una de Aniversario y siete de Honor, ello sumado a 3 Diplomas de Honor y otro más al Mérito Periodístico. Se ha contado con la asistencia de representantes de todas las provincias de Andalucía, viviendo con entusiasmo un momento de orgullo general. Se ha dividido en tres partes, separadas con video conmemorativo y dos actuaciones musicales para darle el tono festivo acorde a la importancia de su celebración.