Hay personas que han nacido para el deporte en sus más diversas facetas, grandes figuras que, en la mayor parte de ocasiones, permanecen en el anonimato porque el foco se proyecta hacia adelante mientras que ellas están detrás del éxito. Ayudan al brillo de otras personas desde las más diversas actividades profesionales, siendo, sin duda, una de las fundamentales la medicina deportiva. En ella se ha mantenido, ejerciendo cuatro décadas y sentando cátedra, el doctor José García González. En todo caso, le faltaba una cosa por cumplir, y ahora, a sus 67 años, no solo lo logra, sino que además lo hace ‘entregando el testigo’ y asegurando la saga. Por fin, Pepe, así conocido por todos los que lo quieren, es internacional, y adquiere esa condición a la par que uno de sus dos hijos -ambos son médicos-, Alberto García Maturana.

Deporte sobre deporte, los Juegos Olímpicos de 2020 disputados en 2021 le abren la puerta de los Red Lynxes, puesto que la doctora Manuela González, responsable médica de la Selección Española, acompaña en Tokyo a las dos parejas de la arena. Tenía que ser el voleibol el que lo despidiera así, por una puerta grande que supone el reconocimiento nacional a una extraordinaria persona que se ha hecho ‘mayor de edad’ en Unicaja Costa de Almería, con 18 temporadas al frente del staff médico del club ahorrador: “Es mi debut como internacional, una colaboración que me pidieron desde la Federación Española, y evidentemente acepté a echarles una mano, y más en mi provincia”. Encantado de recibirles en Almería, “es una satisfacción y un gran orgullo que venga aquí la Selección a hacer un ‘stage’ preeuropeo”.

Ha sumado 16 títulos de verde, y “después de 40 años esto lo tomo como un broche para terminar, más o menos” -risas, porque va a ser imposible que se retire del todo. Lo tiene claro e insiste en que “echar una mano a la Selección Española de Voleibol es un tremendo orgullo”, potenciado al mirar a su lado ver que “la saga continúa”, puesto que hace tándem con Alberto: “Tengo dos hijos, los dos son médicos, Carlos es médico de familia y Alberto médico rehabilitador, y siempre es un orgullo que tus hijos sigan la tradición; es una responsabilidad muy grande, las cosas han sido así”. García al cubo, al cuadrado en este periodo de los Red Lynxes, Alberto aprovecha cada minuto con su maestro: “Esta pasión que tengo por el deporte, y ahora como profesional, médico rehabilitador, me la ha inculcado mi padre desde siempre”.

Y es que siempre ha sido “muy deportista, sobre todo fútbol”, pero cualquier tipo de deporte le gusta “y en el voleibol llevo años colaborando a través de Unicaja Costa de Almería”. La figura de su padre ha sido y es un referente: “Yo siempre he querido ser médico como él, y ahora me he especializado en esto por verlo a él, porque me llevaba a los entrenamientos cuando chico; por eso estoy yo aquí, y qué mejor que tenerlo a él como ejemplo y guía en este mundo, con tantos años de experiencia y siendo uno de los mejores”. Comparte la trascendencia de esta experiencia: “Está cerrando su carrera profesional con este broche de oro, para él es un reto, está muy ilusionado, los dos vamos de la mano y para mí es un grandísimo orgullo”.

Alberto García asume que “a la vez es una gran responsabilidad, ya que la sombra que él ha dejado durante todos estos años es muy grande y creo que va a quedar para la historia del deporte almeriense todo lo que, primero con el fútbol y después con el voleibol, ha hecho durante tanto tiempo”, textualmente. No solo recibe de su padre, sino que le aporta: “Obviamente uno de mis objetivos profesionales ha sido trabajar con él, porque tenemos especialidades que son muy compatibles y varias ocasiones necesarias entre si, además de por lo que significa para nosotros, y lo llevamos estupendamente, nos potenciamos el uno al otro, hacemos buen equipo”. Ya respecto a la experiencia como tal “está siendo muy positiva y enriquecedora”.

Hay “presión”, como es lógico, “porque esta gente necesita estar siempre disponible y a tope, y más en una concentración en la que se empieza casi desde cero, en la que hay más exigencia de rendimiento y tenemos que estar con las alertas puestas”. Esta valoración de Alberto la secunda José: “Están trabajando muy bien, la verdad, algunas molestias lógicas de pretemporada, pero nada importante que no se pueda solventar”. Dicho eso, añade que “la mayor dificultad es aplicar los parámetros para controlar esta pandemia que realmente nos mantiene en situación complicada, pero se cumplen los protocolos a rajatabla, lavado de manos, mascarillas, antígenos… y completar la vacuna, porque marchan en seguida para hacer el Preuropeo”.

Alberto respalda esa valoración sobre la dificultad de controlar la COVID-19: “Esa es la prioridad; gracias a la vacuna se va controlando la situación un poco más, pero aun así hay que estar con la alerta puesta y tenerlo como una grandísima prioridad, por las muertes que sigue habiendo de nuevo; con que haya solo una, es un motivo para tener las máximas precauciones posibles, por lo que se mantiene una burbuja, antígenos y PCR regularmente para controlar la salud de todos; la prioridad son los jugadores, pero sin descuidar a los demás”. El resto del trabajo, el habitual: “Tener precaución con las lesiones que hay en este tipo de concentraciones, porque vienen de parón de vacaciones y las lesiones musculares son frecuentes”.

Se están aclimatando “a una actividad muscular acorde para la competición, con la planificación diseñada de forma muy progresiva, cuidando mucho la hidratación y la alimentación, con control del peso, paso a paso y sin exigir mucho al principio”. Para Alberto, “trabajar con la Selección Española es un reto profesional muy importante, y si encima es defendiendo a tu país, más orgullo todavía”. Por último, para José la alegría también es que los Red Lynxes se hayan acercado a la cantera: “El acto con los niños fue muy bonito, sabiendo que el futuro del voleibol en Almería está en esos chicos y que tenemos que ir sacando para adelante entre todos este deporte, que es espectacular, con una exigencia tanto mental como física que no tienen otros, lo que no deberían obviar quienes piensen que esto es fácil, ya que de fácil tiene poco”.