Impropio ver esta situación en todos los años que Unión Rugby Almería Playcar lleva en División de Honor B, con un Extremadura CAR Cáceres último, casi sin pulso, seis derrotas en otros tantos partidos. Así concluyó 2020 para un club al que no ha correspondido nunca hasta ahora estar ahí abajo, hecho para metas mayores, o al menos para codearse con los de arriba. Esa fue la planificación a la que se remitió la confección del grupo para esta temporada, pero… no se ha funcionado como se esperaba, se han tenido que afrontar muchos problemas y se ha seguido adelante. Con el cambio de año llegó por fin la primera y ansiada victoria, rotunda, un 31-5 sobre CD Rugby Mairena para dejar el farolillo rojo de la clasificación y endosárselo al ‘novato’ conjunto sevillano. Eso es lo ultimo, ya que la semana pasada quedó aplazada su visita a CR Málaga.

Por tanto, la llegada de los cruzados a El Cuartillo se produce con la sensación diferente de los extremeños antes de un partido respecto al resto de jornadas a las que han hecho frente hasta ahora. Han comprendido que saben y pueden ganar, y la visita de un líder siempre es motivación extra para reencontrarse del todo. Así, a Unión Rugby Almería Playcar, que impone su ley con mano firme y ha ganado los siete partidos que ha disputado, se le ve, por el ADN del bravo club cacereño, como una oportunidad de oro. Eso lo conocen sobradamente en Almería en todos los estamentos de la entidad unionista, por lo que van a hacer un viaje con extrema precaución, borrando la imagen de la tabla clasificatoria y aplicando el partido a partido del técnico Hernán Quirelli ‘Falu’. En El Cuartillo, una gloria de URA Playcar, el gran Juan Graciarena, apertura, medio de melé o lo que se le haya pedido, en los anales de la historia rugbier almeriense.

El salvador con aquel puntapié a palos, el golpe de castigo en medio campo del también mítico recinto del Emilio Campra como última acción del partido contra todo un ogro en temporadas anteriores, Atlético Portuense, y la salvación entre el delirio de una grada totalmente abarrotada. Juan Graciarena dejó las filas de los cruzados y se enroló en el proyecto extremeño, dejando en esta su casa las puertas y los corazones abiertos. Junto a él, el bloque construido por el CAR es de garantías, si bien ha sufrido la crudeza de las bajas y le ha tocado sufrir con su marcha… hasta el momento. Pero Unión Rugby Almería Playcar sabe lo que se juega, y es una clasificación para la fase de ascenso que, a falta de todavía tres jornadas, este fin de semana podría ser matemática. Y sí, si a Cáceres que llegue el líder le motiva, al líder le hace lo propio ver hasta dónde puede llevar su imperial marcha trituradora de registros y hasta dónde llegará invicto.

Cuanto más larga se hace una racha, más cerca se está de romperla, por pura lógica, pero a la vez el extenderla se convierte en un motivo más de fuerza y de pasión en el juego. El objetivo es el ocho de ocho, y si las matemáticas cierran ya el objetivo de soñar muy alto, mejor, pero a ‘Falu’ parece no preocuparle en ningún grado todo lo que no sea mejorar el nivel de juego y el rendimiento. Con respeto a este partido, el técnico lo tiene claro: “Rival que no ha tenido suerte a lo largo de la temporada, pero no deja de ser un campo muy complicado, con el clima que parece que va a estar también un poco ‘movido’, ya que dan lluvia y es un terreno de juego pesado, así que no podemos relajarnos”. Al respecto de la plantilla, “es un equipo que tiene algunas buenas individualidades y que ha tenido muchos problemas por lesiones, pero que seguramente estará bastante recuperado de ese mal inicio, así que atentos y a entrar lo más serio posible”.

Es la consigna del hispano-argentino, para el que, en todo caso, nunca jamás es admisible no darlo todo y que se conoce todo lo que puede cambiar viviendo el mismo encuentro: “Hay que iniciar el choque muy enchufados para intentar resolverlo lo antes posible, no tener que lucharlo demasiado, porque si se llega a complicar, puede pasar cualquier cosa; nos hemos enfocado mucho en eso y en tratar de seguir mejorando nuestro juego”. Épicas han sido otras veces esas imágenes de jugadores completamente embarrados, sin nada de su piel visible tras haber protagonizado una durísima lucha en condiciones meteorológicas de extrema dureza. Parece que esa es la previsión que tiene y que podría verse al barro cubrir del todo a los protagonistas, con el desgaste físico que eso supone y con la incidencia en el ‘plan de juego’, menos protagonismo para los veloces, al verse ‘anclados’ al piso de determinadas partes del campo de El Cuartillo.

Respecto a las individualidades, y acompañando a Graciarena, aparece como máximo anotador de ensayos de este Grupo C Adriano Talemaisuva, autor de 9 en una posición compartida por dos jugadores más, Petros, de Industriales, y Orellana, de Jaén, los tres seguidos por el cruzado Jose Méndez, con ocho. Al pie destacan el propio Graciarena y Diego Rodríguez, ambos muy por atrás de Nacho de Luque, que marcha cuarto en esa estadística general. Otro jugador a los que se les ha fichado para tirar del carro es Leo Tavita, y así se hace más y más grande la lista de un plantel muy competitivo ante el que no habrá exceso de confianza por parte de unos unionistas que llegarán de ganar una más que dura batalla frente a Ingenieros Industriales, con el desgaste que supuso tanto en el aspecto físico como en el mental. El árbitro será el señor Santiago Castro, semidebutante, más designado por el norte e inédito para ambos equipos, que el pasado curso, el de su llegada, solo dirigió un choque en el Grupo C, la clara victoria de Arquitectura ante CAR Coanda por 53-22, y cuyo debut de este año, ‘por el sur’, será con este partido.