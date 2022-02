Sebas López: "Si no creyera, no estaría aquí"

La sinceridad suele acompañar a cada iintervención pública de Sebas López. El entrenador del Atlético Pulpileño no es hombre de paños calientes o medias tintas, y tras caer goleado en el Rico Pérez de Alicante reconoce que el Hércules "fue muy superior a nosotros", pasando por ser el rival que más le ha gustado hasta ahora al técnico. Pese al mal partido y a que la zona de descenso se acerca, con el equipo ubicado en puesto de promoción, aunque con un partido menos, Sebas sigue creyendo en el objetivo de la permanencia. "Si no creyera, no estaría aquí", expone. Esto señaló tras la severa derrota en Alicante:

ENTIDAD DEL RIVAL: "Sabíamos que veníamos a un campo muy difícil. A mí particularmente el Hércules es el equipo que más me ha gustado de la categoría. Es un equipo con muchos recursos: juego combinativo, transiciones rápidas... Éramos conscientes de lo complicado que era. Es cierto que en los primeros minutos entramos bien al partido, pero tenemos que reconocer que el Hércules fue muy superior a nosotros".

CONTUNDENCIA: "Hubo fases en las que quisimos tener el balón, pero con el resultado en contra aparecieron nervios, no fuimos contundentes en las dos áreas, y luego mucho de los cambios que hicimos estuvieron bien, nos aportaron en algunos momentos lo que hubiéramos necesitado al principio".

RECURSO QUE NO SALÍO: "Tenemos la lesión de larga duración de Emilio, ya no podremos contar más con él, y Mati ya había jugado ahí algún partido en momentos puntuales y pensábamos que podía hacerlo bien porque delante tenía a un jugador muy vertical, pero no estuvo al nivel que esperábamos y en la primera parte nos generaron problemas por es abanda".

DURO CALENDARIO: "Si no creyera en lograr el objetivo no estaría aquí. Está claro que somos el Pulpileño tenemos un partido pendiente entre semana, este calendario ha venido así y sabemos que tenemos rivales muy difíciles de la zona alta. Pero estamos preparados, como lo estuvimos en la primera vuelta".