Sebas: "Hay que llegar como mínimo a 40 o 42 puntos"

"No tenemos VAR, no podemos poner excusas"

Cuestionado por las distintas polémicas que se sucitaron en el partido, el míster fue claro al afirmar que en esta categoría "existen más errores porque no tenemos VAR y no podmeos poner excusas, nosotros no las ponemos, somos un equipo muy humilde que se dedica a trabajar". Al hilo, el Melilla se quejó de que en la acción del gol el balón botado desde el córner estaba fuera de su cuarto de circunferencia cuando sacó Andrés García. Sebas considera que "es posible, y yo desde mi posición no lo vi, pero recuerdo que en el penalti que nos paran el portero no estaba en la línea de gol, y el gol que metemos y no sube al marcador no sabemos si está dentro o no cuando la saca el portero".