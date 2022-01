Sebas López recibe el primer fichaje invernal del Pulpileño, el extremo David Segura

Sebas López ya tiene a su disposición al primer refuerzo del mercado invernal firmado por el Atlético Pulpileño. Se trata de David Segura, un extremo "rápido y habilidoso, con calidad y desborde", según resaltó el club pulpileño de forma oficial cuando anunció su incorporación, en la noche del viernes. El futbolista llega desde el Salamanca UDS y cuenta con 25 años.

El míster del Pulpileño, que considera "vital" el partido que su equipo disputa este domingo en Socuéllamos, asegura sobre el mercado invernal que "estamos en un club difícil para encontrar jugadores en estas fechas, no somos un club poderoso, y es verdad que poco a poco el Atlético Pulpileño está consiguiendo que se hable bien del club a nivel nacional, no solo a nivel regional. Este año estamos dando un paso importante y necesitamos mantenernos, consolidarnos en esta nueva categoría".

"Al final en esta primera vuelta los resultados nos han puesto donde tenemos que estar, según nuestro juego. Estamos contentos por una parte, pero tenemos que ser ambiciosos e intentar mejorar los números de la primera vuelta"

Al hilo, añade que "se está trabajando duro para intentar reforzar algunas posiciones, aunque a veces en los refuerzos también te equivocas, no por cambiar de fichas siempre aciertas, estamos hartos de ver a jugadores que se marchan y se traen otros y los equipos empeoran. Vamos a dejar que la secretaría técnica trabaje, nosotros a confiar como siempre en esa parcela y seguir trabajando con los elementos que tenemos, con os que yo estoy contento".

Vuelve la competición en Socuéllamos

"Me he llevado una grata sorpresa, el grupo está trabajando muy bien y estoy bastante sorprendido. La verdad es que no teníamos queja con ellos, pero aún más esta semana, tienen los jugadores actitudes muy correctas y creo que llegamos en muy buenas condiciones a este partido", revela el entrenador sobre su equipo tras el parón invernal.

Según Sebas López, la visita de este domingo constituirá "un partido difícil, ellos vienen de tener algunos resultados dispares, con alguna derrota contundente, pero es un equipo con características similares al nuestro, en cuanto a recursos o a plantilla". A juicio del míster del Pulpileño, "el partido para nosotros es vital, necesitamos ir con todo a sacar los tres puntos ya que somos conscientes de que tenemos un calendario de inicio de la segunda vuelta muy complejo y a ver si damos esa versión del último partido en casa ante el Alzira, que en muchos momentos me recordó al Pulpileño de Tercera, un equipo dominador, un equipo con personalidad; queremos recuperar a los jugadores que salen de lesiones y del covid; a ver si somos capaces de juntarnos todos y sacar el partido adelante".

López cree que en la primera vuelta la liga ha colocado en su lugar a su equipo, con el que aspira a salvar la categoría sin pasarlo mal: "Hemos tenido algunos resultados para mí injustos, alguno contundente que nos ha lastrado y nos ha causado dudas en nuestro estilo de juego; y también es verdad que algunos resultados nos han favorecido y quizá tampoco era justo por no haber tenido presencia en el área rival; al final en esta primera vuelta los resultados nos han puesto donde tenemos que estar, según nuestro juego. Estamos contentos por una parte, pero tenemos que ser ambiciosos e intentar mejorar los números de la primera vuelta, no quiero que estemos en las últimas jornadas en la parte baja de la clasificación, eso sería difícil y no nos gustaría, así que espero que el equipo mejore".