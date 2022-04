Sebas, míster del Pulpileño: "No me gusta 'llorar', tenemos que ser valientes"

El empate sin goles cosechado este domingo por el Atlético Pulpileño ante el colista de la clasificación en el grupo 5 de Segunda RFEF, el CD Toledo, dejó un mal sabor de boca en el vestuario que dirige Sebas López, muy consciente de la importante oportunidad de sumar tres puntos que dejaron escapar.

De hecho, el entrenador reconoce que su equipo pudo perder, pues “las mejores ocasiones fueron de ellos”, y de igual forma no obvia que “todos pensábamos que íbamos a ganar este partido, yo el primero”. Sebas entiende que su equipo tiene “anisedad” por su situación en la tabla, aunque advierte que no le gusta “llorar” y que el camino para lograr el objetivo de la salvación pasa por “ser valientes”.

"Tenemos que mejorar en muchas cosas, factores que nos cuestan mucho, como la contundencia en las dos áreas o tener personalidad con balón"

"Si analizamos la situación en la que nos encontrábamos un equipo y otro, todos pensábamos que íbamos a ganar el partido, yo el primero, y sin embargo no fue así y de hecho las ocasiones más claras fueron de ellos”, expone el míster del Atlético Pulpileño, quien apela a que “tenemos que seguir, esto se aprieta mucho más, teníamos la posibilidad, que dependía de nosotros, de salir un poco de esa zona baja, pero no pudimos ganar y ya hay que pensar en el siguiente partido”. Dicha cita será en el campo de otro equipo de la zona baja, un Marchamalo al que el Pulpileño no logró ganar en el San Miguel en la primera vuelta, cuando llegó, como el Toledo, yendo último’.

Con seis encuentros por delante y solo un punto de margen sobre la zona de descenso, el entrenador expone que "estamos en una fase de la liga en la que ningún equipo quiere perder y se nota el nerviosismo en los jugadores, la ansiedad de intentar salir de abajo, estamos en una sposiciones delicadas y esto es lo que nos queda, partidos d emucha tensión y nerviosismo".

"Tenemos que mejorar, como nos viene sucediendo durante toda la temporada. tenemos que ser conscientes de que íbamos a estar ahí, en esas posiciones de abajo, pero es cierto que conforme se ha ido desarrollando la temporada pensábamos que podíamos estar un poco más arriba", entiende Sebas López, quien cree que "tenemos que mejorar en muchas cosas, factores que nos cuestan mucho, como la contundencia en las dos áreas, tener personalidad con balón, pero hay que adaptarse a lo que hay: tenemos que ser valientes y consecuentes, afrontar lo que nos queda con la máxima ilusión. No podemos mirar lo que hubiéramos podido hacer, a mí no me gusta llorar, sé lo que tengo y dónde estoy y lo que necesitamos entre todos es sacar los puntos que necesitamos para salvarnos, pero va a ser difícil".